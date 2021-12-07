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管中閔頻入台大臉書社團串門 學生搶向校長問好
6.4萬台灣大學師生加入的「NTU台大學生交流板」今天很熱鬧。台大校長管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」昨半夜在該版留言，稱時間已是0037，要同學們快去睡；同一帳號今天早上又在該版發文，指時間是0939，同學該起來了，還說平時沒人在校園和他打招呼，這版上反而有好多人，應該早點來。
上述相關貼文似乎掀起「校長請安潮」，學生幾乎凡PO文必先寫到「校長好」、「管爺好」。今晚又有一名匿名的台大男同學在網路論壇Dcard發文，指「現在交流版發文先跟管爺安安，好像是潛規則了。不知道管爺會不會隔幾天就開低卡（指Dcard）帳號，來到這個大學生戰系天堂？」
版內人士觀察，管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」今一整天在該版發出多則留言。學生似乎感到驚喜，用青年常用語形容「野生的校長四處出沒」。但留言究竟是否由管中閔本人撰寫，目前不得而知。
舉例來說，版內其中一則貼文評論管中閔宣布不續任的三種原因，包括個人因素、被反管派拿到把柄、找到更想做的職位。管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」也在底下留言，寫「請問校長怎麼看這篇文？」再經10多名師生留言討論，「CM Kuan」又留言稱「他（校長）在發夢。」逗樂學生。
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