會後悔嗎？學霸生分數「穩上醫科」卻改選電資 關鍵原因曝
醫學系是許多考生的第一志願，甚至有人不惜重考也要成為醫學生。不過，近日有網友發文表示，表弟同學的分數篤定可以上醫科，可是卻不想去醫院工作，考慮改念電資，貼文一出引發熱議。
原PO在PTT發文表示，表弟和他聊天時透露，班上有同學堅稱以自己的能力「絕對能上醫科」，但不想在醫院那種細菌、病毒、患者很多的地方工作，還稱想改選念電資，未來薪水還賺得比較多。
原PO聽聞直言「真的這麼厲害嗎？」，表弟也坦言，確實越來越多人推薦念電資，因此他發文詢問「能上醫科卻不去會後悔嗎？我很好奇」。
貼文一出，許多網友指出改念電資不意外，「沒亂選，去年電機資工的，賺的錢屌打」、「人各有志，電資的確能賺很多，做ic設計賺得比醫生還多」、「認識一個已經有醫師證照又跑去念電資」、「能考上醫學院去電資的也不會太差啦」、「認真說不會後悔，聰明人做什麼都一樣強」。
但也有人抱持不同看法，「一定會後悔吧，醫學系在台灣地位最高」、「看過兩個不去念醫學系的，後來都混得很差」、「看自己目標在哪啊～會講後不後悔的人，心中已經在後悔了吧」。
【推薦閱讀】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言