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會後悔嗎？學霸生分數「穩上醫科」卻改選電資 關鍵原因曝

聯合新聞網 / 綜合報導
有學霸生篤定自己能上醫科卻不想念，想改選電資，原PO發文問這樣未來不會後悔嗎？引發網友討論。情境示意圖。圖／Ingimage
有學霸生篤定自己能上醫科卻不想念，想改選電資，原PO發文問這樣未來不會後悔嗎？引發網友討論。情境示意圖。圖／Ingimage

醫學系是許多考生的第一志願，甚至有人不惜重考也要成為醫學生。不過，近日有網友發文表示，表弟同學的分數篤定可以上醫科，可是卻不想去醫院工作，考慮改念電資，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，表弟和他聊天時透露，班上有同學堅稱以自己的能力「絕對能上醫科」，但不想在醫院那種細菌、病毒、患者很多的地方工作，還稱想改選念電資，未來薪水還賺得比較多

原PO聽聞直言「真的這麼厲害嗎？」，表弟也坦言，確實越來越多人推薦念電資，因此他發文詢問「能上醫科卻不去會後悔嗎？我很好奇」。

貼文一出，許多網友指出改念電資不意外，「沒亂選，去年電機資工的，賺的錢屌打」、「人各有志，電資的確能賺很多，做ic設計賺得比醫生還多」、「認識一個已經有醫師證照又跑去念電資」、「能考上醫學院去電資的也不會太差啦」、「認真說不會後悔，聰明人做什麼都一樣強」。

但也有人抱持不同看法，「一定會後悔吧，醫學系在台灣地位最高」、「看過兩個不去念醫學系的，後來都混得很差」、「看自己目標在哪啊～會講後不後悔的人，心中已經在後悔了吧」。

醫學院 學霸 PTT

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