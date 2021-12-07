遠距+實體教學再進化 友達為清華打造智慧教室

受疫情影響，結合遠距教學與實體課程的混合式教學 （Hybrid Teaching） 成教育新常態，傳統教室也急需配合升級。友達光電今捐贈清華大學科技管理學院一套最新的智慧教室設備，命名為「友達講堂」，包括LED大螢幕、觸控顯示器、數位講桌、可追蹤攝影的高畫質攝影機等，一鍵就能自動錄製、直播，打造後疫情時代結合互動科技的創新學習環境。

清大校長賀陳弘與友達董事長彭双浪暨執行長今一同在觸控白板寫下雙方融合研發核心與永續價值的合作方程式，宣告友達講堂正式啟用。

彭双浪說，他日前受邀為清大EMBA班授課，分享智慧零售、智慧教育、智慧交通、智慧醫療等整合解決方案，才發現教學現場受疫情影響很大，必須有效整合線上、線下教學，恰巧子公司達擎旗下的傑可達數位為國內專精智慧教室解決方案的第一品牌，因此決定為清大科管院量身打造一間智慧教室。

彭双浪說，期待透過智慧化的數位科技教室提升互動教學品質，讓老師能輕鬆授課、學生學習無落差，師生獲得更好的學習體驗，發揮友達集團與清大產學合作最大的價值，達成企業、學校與學生三贏的合作關係。

友達智慧教室系統包括一個無縫拼接的135吋超大LED螢幕，兩側還各設86吋的觸控顯示器，教授可直接在顯示器上書寫，並連結到大螢幕上。此外，教室內還設有3台攝影機，教授走到哪裡，攝影鏡頭就會自動追蹤跟拍到哪裡；遠端上課的學生也可從另兩台攝影機看到在教室內的同學，即時互動，更有參與感。

清大EMBA在職專班執行長林世昌與學生率先體驗智慧教室，對各項新鮮又貼心的設計都讚嘆不己。尤其當林世昌按下手中平板的「影院模式」，教室的燈光即自動關閉，影片在色彩飽和、畫質細緻的大螢幕播放出來，學生直說「比在電影院看電影還享受」。

林世昌請學生分組用手指在兩側的觸控顯示器寫下UBER的優缺點，要修改時用拳頭就可擦掉重寫，答案還可輪流放上大螢幕，方便全班討論。親自場勘設計的達擎經理林順宏說，86吋的觸控顯示器是一般身高可書寫的最大尺寸。他也是清華EMBA校友，設計上處處用心，就是要讓母校的老師及學弟妹用得順手。