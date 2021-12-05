王惕吾獎學金總獎金60萬元 24人獲獎

聯合報系文化基金會今天舉辦「第28屆王惕吾先生新聞獎學金贈獎典禮」贈獎典禮，來自全國各大學校院24名學生獲獎。基金會執行長羅國俊說，盼能藉由新聞獎的活動，讓大學生思考媒體在社會上扮演的角色，怎樣做更好的媒體，即Good journalism，「只有好的新聞行業，我們的社會才能夠健康發展」。

110年王惕吾先生新聞獎學金邁入第28屆，全台各大學院校共24名學生獲獎。總獎金60萬元，研究生每人3萬元，大學生2萬元，各12人。今年100件報名，來自43所大學，84人通過初審，其中研究生29人、大學部55人，最後得獎24人，獲獎率24%。

申請獎學金評比除學年成績，今年須撰寫一篇對於公共議題發揮企劃概念的原創短文，主題是「我覺得什麼公共議題，最值得願景工程深度報導」，得獎學生關心議題廣泛多元，涵蓋兒少及長照的社福政策、教育亂象、水資源、性別平等、數位化後的公正與隱私、因疫情期間生活衍生的問題等，各有所發揮。

聯合報系文化基金會為何辦這樣的活動，羅國俊說，新聞這個行業，聽到很多的批評指教，講得嚴苛一點說「小時候不讀書，長大當記者」，他就是記者，在這行業38年，「我進入這行業的時候，不是不讀書就可以進來」。

他說，雖然這個行業受到一些批評，但是他覺得一個民主社會，好的新聞行業至關重要，因為它協助社會交流溝通、形成共鳴。另外一個很重要的是，它是民主制度堅強的捍衛者，如果沒有獨立的自由的媒體，會出現很多亂象。

這幾天網軍議題熱燒，羅國俊說，某種程度反映目前的主流媒體並沒有擔負起它應該有的責任，很多人因為覺得無法從媒體得到所需要、充分的資訊，所以在網路上尋求意見，「但我們都知道網軍的策動對社會其實造成傷害」。藉由新聞獎的活動，盼讓參與的大學生思考媒體在社會上扮演的角色，怎樣做更好的媒體。

願景工程9月從聯合報系獨立出來成立基金會，羅國俊表示，不再隸屬於單一媒體，現在成為公共化，包括董事長也是向外聘請，為行政院前院長陳冲；而董事超過一半非聯合報系，希望基金會以後廣泛納入社會力量和意見，讓我們做的事情可以超乎聯合報一家。

羅國俊說，「提出好的問題，勝過提出好的答案」，所有思考方案，其實就是解決方案，得獎學生提出的觀點給予願景工程很多幫助，有同學提出數位資本主義、網路上的公審，也就是現今天天面對越來越嚴重問題，像現在高嘉瑜新聞事件，勢必是未來要關注的問題。

羅國俊表示，將來願景工程基金會一定會做的是環境和永續，明年有一個重大的題目，就是台灣行人安全，台灣現在一年有3000人發生交通意外死在路上，這個比例跟我們的人口相比，其實我們是一個落後國家，「每個人其實都是行人，你都會發現在台灣的馬路上行走是多麼不容易、甚至多麼危險的事」。

羅國俊說，甚至連一條寬敞通暢的行人專用道，很多地方都沒有。願景工程基金會設定一個目標，「今年數字3000，而明年降到2500，能夠挽救一條生命，都是了不起的事情」。而得獎學生的想法，和願景工程基金會有很多想法是不謀而合，可見同學關切社會，也試著提出解決方案。

得獎者之一的成功大學資源工程學系學生陳沛均說，願景工程對她來說就像一座橋梁，連接著台灣公共議題和民眾本身，她也發現，台灣的公共議題和民眾的關係就像一場角色扮演遊戲，民眾對公共議題的反映和造成的決議，可能影響公共議題本身，但公共議題造成的影響，不見得影響每一個做出決議的人，也讓她體會到願景工程的重要性。感謝聯合報給她機會參與願景工程這個有社會影響力的活動。

得獎名單如下（依姓氏筆劃序）：

(1)大學部組

中正大學傳播系呂佳蓁、中興大學中國文學系林伊嬋、東吳大學政治學系林香君、中興大學歷史系林昕影、正修科技大學機械工程系林智鴻、國立屏東大學商業自動化與管理學系吳聿涵、靜宜大學中國文學系吳承儒、中央大學生命科學系邱智昊、成功大學資源工程學系陳沛均、義守大學生物醫學工程學系陳雅楨、中正大學傳播學系曾霈榆、淡江大學大眾傳播學系黃馨誼。

(2)研究所組