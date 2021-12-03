台灣國際學生創意設計大賽 台生喜獲32獎成最大贏家

台灣國際學生創意設計大賽是全球最大規模的學生設計競賽之一，今天下午舉行頒獎典禮，今年共有來自59個國家、2萬1901件作品參賽，76件作品脫穎而出，台灣學生共拿下32個獎項，成為最大贏家。其中，實踐大學吳郁心以作品「急救充氣擔架」，拿下「年度大獎」最高殊榮。

台灣國際學生創意設計大賽連續舉辦十四年，教育部高等教育司長朱俊彰致詞時表示，起初只有9個國家參與，今年已有59國、970系一同參賽。他也感謝亞洲大學團隊完成活動任務，更透露明年台灣國際學生設計大賽將以「The World」為題，盼能看見學生對社會同理心的敏感度，帶來更精彩成熟的作品。

今年主題「革新」（Regenerate），台灣學生表現出色，不僅奪得「產品設計」、「視覺設計」兩大類金獎，剛從實踐大學工業設計學系畢業的吳郁心，發現多數人在家遇到緊急狀況時常不知所措，她耗時半年設計「急救充氣擔架」，整合醫療包、急救指引、六十秒充氣保護墊等，克服各類急救環境限制，成功拿下年度大獎。

產品設計類金獎是台灣科技大學設計系工設組碩二學生林雅筑的「紙漿鞋」（Re-pulp），她利用廢紙箱製作環保再製鞋，協助非洲兒童解決因光腳感染沙蚤病的問題，作品富含人道關懷與循環經濟理念，且可落地執行，呼應聯合國「健康與福祉」議題，受國際評審高度讚賞。

輔仁大學文創學程大四生魏佑霖作品「在愛裡，我們都一樣」（All Love is Equal）拿下視覺設計類金獎。該作品透過人們擁抱的肢體線條，構成同性、異性、雙性的漢字，並以紅黑色強烈視覺效果帶給觀者視覺與思想衝擊，成功傳達SDGs「性別平權」的精神。