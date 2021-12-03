校園內地勢有高有低 清大電動滑板車上路　

國立清華大學2日在校內推出oloo電動滑板車站點，目前共設置化學館站、仁齋站、駐警隊站、綜合三館站、清華會館站和女宿站共六站點，每台電動滑板車都配有一頂安全帽，即日起至明年6月1日清大人享有營運優惠，前五分鐘內10元，之後每分鐘僅需0.5元（原價0.7元），不少學生說，電動滑板車方便又有趣。

新竹市YouBike自2016年啟用，為滿足學生高需求量，市府於清大（含南大校區）及陽明交大兩校周邊已建置5站、125輛YouBike，2018年再啟用清大台達館站，滿足通勤通學需求。

清大指出，推出oloo電動滑板車除了有部分好玩性質，主要還是校內山坡地多，地勢有高有低，騎腳踏車踩踏費力，能去的地方有限，因此先推出適合大學校園內各系或棟距較遠的情況下使用的電動滑板車，同時也積極規畫，希望在明年能推動校內電動腳踏車，讓學生通行更便利。

目前校內共有25台電動滑板車，每台約20公斤、最高可承重100公斤，可爬坡12至16度。原本最高時數可達每小時25公里，為了安全考量，學校要求廠商設定在最高每小時15公里。

想使用電動滑板車的人只要下載oloo應用程式，註冊帳號後綁定信用卡或金融卡，到站點掃描滑板車上的QR-Code，租借後就可以使用，校內腳踏車可使用的路段，電動滑板車都可行駛，但僅限校內騎乘，不得出校。

清大指出，試營運期間會評估電動滑板車使用狀況，蒐集學生意見，規畫未來新站點，提醒學生們要先了解滑板車的使用規則與方式，才能安全行駛。