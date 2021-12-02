她從1件帽T找出「各校價值差距」 大學生驚呆：原來差這麼多

為了推廣校園資訊，各校皆會印製校園紀念品供民眾購買，但日前就有一位台北商業大學女大生意外發現從一件大學帽T就能看出「學校價值存在實際的差距」，貼文曝光後意外掀起各校大學生一陣譁然。

一位台北商業大學女大生日前在Dcard以「原來這就是學校的價值差距」為題發文，她貼出台灣大學販售的帽T標價850元，但反觀台北商業大學貼出的帽T僅以650元出售，兩者從外觀看來幾乎可以判定為同款商品，僅印製上不同校名而已。原PO也感嘆，「校名不同價格就差200元，我眼睛應該沒看錯都是一樣顏色吧？莫名有點悲傷」。

貼文釣出淡大、高師大、屏科大、實踐、中山等各校大學生留言，透露各校也都是販售同款式、印製不同校名的帽T，價格則落在550元至880元之間。