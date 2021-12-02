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都考上台大為何還要作弊？ 網分析背後原因：司空見慣

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣大學、台北醫學大學這學期陸續在期中周傳出學生集體作弊事件，照片人物非當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
台灣大學、台北醫學大學這學期陸續在期中周傳出學生集體作弊事件，照片人物非當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

日前台灣大學、台北醫學大學傳出學生作弊事件，甚至還傳出有當事人想給100萬元以下的「遮口費」，震驚各界。對此，就有網友在PTT發文想問為何這些學生都考上台大了，卻還要作弊？貼文一出引起不少討論

原PO寫道要考上台大，成績都必須得是各類組的頂尖，那為何還要在考試的時候作弊？而且出包後還要用金錢當封口費，「一般來說不是私立學店比較容易作弊嗎？能考上台大怎麼可能課內考試無法通過？」

貼文引來眾人熱議，「台大競爭激烈」、「刷分數啊」、「以前分母多啊，現在分母少素質堪憂」、「作弊主要是道德問題，會不會念書是一回事」、「現在多元管道入學，有些根本不是念書考試的料也能進啊」、「每個學校都會有作弊啊，只是學店不會被拿出來當新聞報而已，司空見慣」。

還有網友點出社會現實面，「你會發現出社會以後作弊的人更多，無論是靠關係、走後門、投標等等，在社會上，作弊更像是一種解決方式」、「社會上作弊的才多，偷你成果報成自己的」、「出社會後，發現乖乖遵守規矩的都像笨蛋」。

台灣大學

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