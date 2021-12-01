快訊

英業達子公司英穩達破產 7銀行踩雷

不敵虧損擴大 愛奇藝傳將大規模裁員

大學哪些超夯科系「畢業後卻超慘」？網指這3系：沒證照沒用

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。 圖／本報資料照片
不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。 圖／本報資料照片

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此便有一位網友分享，部分文組相關科系很容易進到一般企業就職，但有些科系若沒有考到證照就會很慘，只能去拚公務員考試，便好奇「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」

原PO在PTT八卦版以「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」為題表示，電、資、財、管理、語文類等科系容易進到一般企業任職，但卻有些看似超夯的科系，若是在畢業之後沒考上證照「後果就會很慘」。

他也舉例，若法律系沒考到律師，只能去拚公務人員考試；醫學系有考上醫師執照含金量就很高，沒考上不知道要幹嘛；藥學系沒有考到執照，醫院應該也不敢聘用，因此便讓他想藉此貼文詢問「還有哪些科系很夯，看似含金量很高，但沒有考到執照就廢掉」。

此文一出，有許多網友紛紛認同是「法律系」，「絕對法律系」、「法律系吧，沒考上律師牌或公職，大概就在法院當法務」、「法律系，沒考到執照，真的慘」、「沒考上法律執照，只能在事務所當法務助理領26K」。

然而，也有不少人認為「醫學系」及「藥學系」是最慘的，「嚴格來說到慘的只有醫跟藥」、「醫學吧，沒考上真的不知道能幹嘛」、「醫師沒職照就只能算實習醫師，薪水少一點，繼續考」、「醫事類別沒執照就真的沒什麼用」、「了不起就醫藥這兩類而已」。此外，也有其他科系被點名，「會計師，這超難考」、「師字輩幾乎都是」、「建築師、會計師、精算師、都蠻難的」、「建築師，最難考的執照」。

科系 藥學 文組 PTT

延伸閱讀

週刊爆高嘉瑜慘遭家暴已驗傷 男友否認握有親密影片

快點備份！iPhone若出現這4種徵兆 恐即將掛點

交往大30歲女房東還爽住豪宅 他PO出親密照遭爆幕後真相

麵條煮熟後多一步驟變得更Q彈 老饕讚：日韓都這樣做

相關新聞

台大化工生作弊案屬實？開課系所這樣說

近日有網路媒體報導，台灣大學化工系部分學生修系上必修課「分析化學」，發生集體作弊情事。台大化學系今天在臉書粉絲專頁（ht...

大學作弊案頻傳 學生獎懲辦法太寬鬆惹的禍？

正值大學期中考，台北醫學大學、台灣大學上周傳出學生集體作弊，台北市立大學昨天又有一名學生拍自己期中考時邊考邊吃泡麵，且前...

大學哪些超夯科系「畢業後卻超慘」？網指這3系：沒證照沒用

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此便有一位網友分享，部分文組相關科系很容易進到一般企業就職，但有些科系若沒有考到證照就會很慘，只能去拚公務員考試，便好奇「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」

心跳摩擦走路...全都可發電 清大研發自驅動感知系統

針對人體生理及環境的自動感測技術發展日新月異，但電力供給始終是個大問題。清華大學生物醫學工程研究所教授林宗宏研發出不需電...

頂尖學霸也作弊？ 學生：從小到大 考不好就被罵

國立大學大學紛傳學生疑似集體作弊，不少還被認為是頂尖大學的「學霸」。中研院院士陳培哲說，學生會作弊可能是對這門課沒興趣，...

作弊頻傳 大學考試還能吃泡麵

正值期中考周，台北醫學大學、台灣大學上周傳出學生疑似集體作弊，未料昨又有台北市立大學學生上傳拍攝自己期中考邊考邊吃泡麵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。