大學哪些超夯科系「畢業後卻超慘」？網指這3系：沒證照沒用

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此便有一位網友分享，部分文組相關科系很容易進到一般企業就職，但有些科系若沒有考到證照就會很慘，只能去拚公務員考試，便好奇「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」

原PO在PTT八卦版以「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」為題表示，電、資、財、管理、語文類等科系容易進到一般企業任職，但卻有些看似超夯的科系，若是在畢業之後沒考上證照「後果就會很慘」。

他也舉例，若法律系沒考到律師，只能去拚公務人員考試；醫學系有考上醫師執照含金量就很高，沒考上不知道要幹嘛；藥學系沒有考到執照，醫院應該也不敢聘用，因此便讓他想藉此貼文詢問「還有哪些科系很夯，看似含金量很高，但沒有考到執照就廢掉」。

此文一出，有許多網友紛紛認同是「法律系」，「絕對法律系」、「法律系吧，沒考上律師牌或公職，大概就在法院當法務」、「法律系，沒考到執照，真的慘」、「沒考上法律執照，只能在事務所當法務助理領26K」。

然而，也有不少人認為「醫學系」及「藥學系」是最慘的，「嚴格來說到慘的只有醫跟藥」、「醫學吧，沒考上真的不知道能幹嘛」、「醫師沒職照就只能算實習醫師，薪水少一點，繼續考」、「醫事類別沒執照就真的沒什麼用」、「了不起就醫藥這兩類而已」。此外，也有其他科系被點名，「會計師，這超難考」、「師字輩幾乎都是」、「建築師、會計師、精算師、都蠻難的」、「建築師，最難考的執照」。