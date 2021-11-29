興大攜手產官學 鳳梨釋迦加工加值增多元產銷

農委會透過產、官、學合作方式，解決鳳梨釋迦出口受阻問題，農糧署今天和食品廠等單位，簽訂「國產鳳梨釋迦試製打樣與推廣計畫」，希望增加多元產銷，提升農民收益。

農糧署今天在國立中興大學舉行「點『釋』成金-鳳梨釋迦加工加值記者會暨座談會」，整合國內專家學者及加工業者進行鳳梨釋迦加工品開發佈局，期待能多管齊下地確保農民收益。

農糧署長胡忠一表示，從中國宣布不進口台灣的鳳梨釋迦後，農委會即積極透過加強內銷、外銷及加工3大管道，盼整合1、2、3級的產業力量，保障農民權益。

中興大學校長薛富盛指出，興大農資學院有充沛的研究與行政支援能力，台灣農產品質優良，面對國際貿易挑戰時，提升自我品質，加上後續加工加值的方式，可讓更多人享受台灣好的農產品。

農糧署整合台東農業改良場、中興大學、嘉義大學、東海大學、弘光科技大學等相關領域專家學者組成「國產鳳梨釋迦加工輔導團隊」，輔導台灣農產、食品加工業者投入國產鳳梨釋迦加工品的開發。

這次活動也與許多國內知名農產品及食品加工業者簽訂了「國產鳳梨釋迦試製打樣與推廣計畫」合作意願協議書，預計合作開發20幾種鳳梨釋迦加工產品。