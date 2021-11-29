放棄台大改唸警大！內行揭「這科系」秒懂：迎向美好人生

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友分享，自己之前認識的學長雖錄取上了台灣大學的中文系，事後卻放棄改讀警察大學，讓他不解詢問「分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？」 圖／本報資料照片
一位網友分享，自己之前認識的學長雖錄取上了台灣大學的中文系，事後卻放棄改讀警察大學，讓他不解詢問「分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？」 圖／本報資料照片

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此便有一位網友分享，自己之前認識的學長雖錄取上了台灣大學的中文系，事後卻放棄改讀警察大學，讓他不解詢問「分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？」

原PO在PTT八卦板上以「放棄台大中文系去讀警大算可惜嗎？」為題發文，自己之前在補習班認識一位學長，他學測申請錄取上了台大中文系，最後卻選擇放棄台大中文系的名額，而改讀警大，便讓他十分不解好奇道「放棄台大文組去讀警大算可惜嗎？分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？讀警大真的比台大文組好？有沒有八卦呢？」

此文一出，便有許多網友認同這名學長的做法，紛紛表示，「沒有被台大名騙，蠻聰明的」、「台大要轉熱門系很難，幾乎都要書卷獎，還是不要幻想比較好」、「當然是警大好，台大中文的薪水未必比高中畢業出去高」、「與其中文系出來拚國考，警大直接勝利啊」、「中文出路很窄吧？不知道要幹嘛的話，選警官是比較容易的選擇」、「沒錢念文組真的是豪賭」、「讀完警大再深造，前途無量啊」。

但也有另一派網友認為，「認真回你，警大出來就是穩定當官，但要最頂還是還是台大中文，台大資源多到不可思議，未來的路只要你有心成就是遠超警大」、「台大中文系如果有教職其實也還可以」、「朋友就是台大中文，現在在外商公司當接待人，年薪300Kup，但她同時也會三國語言啦」。

台大 文組 警察 科系 PTT 台灣大學

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