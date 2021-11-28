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台大傅鐘為何從日敲55響變21響？ 管中閔曝換鐘史

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大校長管中閔指出，第一代傅鐘出現裂痕、聲音不穩，因此沒在用了，現存放於水源校區校史館。圖／取自管中閔臉書
台大校長管中閔指出，第一代傅鐘出現裂痕、聲音不穩，因此沒在用了，現存放於水源校區校史館。圖／取自管中閔臉書

目前在台灣大學校本部行政大樓附近的傅鐘，其實不是台大第一個傅鐘。校長管中閔今天在個人臉書揭密，第一代傅鐘由聯勤總部兵工署負責鑄造，當時日敲55響，使用10多年後出現裂痕；學校再鑄一口鐘，使用至今，且每天只敲21響。第一代傅鐘目前放在水源校區檔案館。

管中閔描述，台大前校長傅斯年1950年12月20日去世。當年學校除規畫傅園，並興建「斯年堂」安置傅校長骨灰外，另在同學建議下，決定鑄造傅鐘以為紀念。第一代傅鐘由聯勤總部兵工署負責鑄造，並於1951年12月20日啟用，當日敲鐘 55 響，因為55是傅校長逝世時的歲數。鐘上鑄有「敦品勵學，愛國愛人」，此8字多年後成為台大校訓，而傅鐘更早已成為台大最重要的印象標誌

管中閔指出，上述的第一代傅鐘，在使用10多年後出現裂痕，聲音不穩。換新鐘後，舊鐘即由總務處收藏保管。學校檔案館最近辦理校門90周年與傅鐘70周年特展，不僅可以近距離看到第一代傅鐘，還可看到許多學校早期文件。

如今每節上下課，台大傅鐘都會敲21響。按台大校史記載，這也源自傅校長的名言「一天只有21小時，剩下3個小時是用來沉思的」。多年來台大校內有個傳聞，只要考前在傅鐘前面讀書或約會等活動，必定會被「二一」當掉。

台大 管中閔 標誌

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