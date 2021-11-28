用喝的就有飽足感！ 女大生首創非水溶性纖維飲

台北醫學大學創新創業教育中心今天舉行生醫創新創業競賽及成果發表會，3名女大學生組成的「TOP FIVER小清新蔬暢飲」團隊推出全球首款「非水溶性纖維」飲品，能增加飽足感，預計預計明年進入募資實現階段。

「TOP FIVER小清新蔬暢飲」成員、營養學系賴岷芝分享，目前市售含有纖維成份的產品幾乎都是「水溶性纖維」，雖可增加飽足感，且在上消化道停留更長時間，有助平衡酸鹼值；但真正可促進腸道蠕動的是「非水溶性纖維」，這只能從蔬菜取得，在食物飲品的調味非常受限，因此市售相關產品幾乎不含非水溶性纖維。

北醫大指出，今天的參賽作品中還包括「婦嬰AI照護裝置」，針對新手父母的育嬰焦慮設計，系統裝置可透過腸鳴音，預測嬰兒可能的照護需求，不只減少父母焦慮，也能降低嬰兒哭鬧的情形。另有「盲人智慧手杖」，透過多次實驗進化，希望給予更安全的行走環境品質。

北醫大創新創業教育中心主任蕭宇成表示，這是全國最大生醫新創交流平台，除展示學生作品，也展示翻身床輔具等產學合作成果。急性呼吸窘迫症候群（ARDS）患者都需翻身床，但動輒數10萬元，還得需要5至6名護理人員協助操作，所費不貲，因此業界一直希望解決成本問題。

蕭宇成接著說，北醫大與廠商組成的研發團隊，發現可以透過翻身床輔具與移動病人板改善上述問題，甚至讓成本可降低至市售金額的十分之一，有望取代高複雜精密的翻身床。