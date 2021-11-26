高科大校長遭爆學術不端、包庇狼師 立委批教育部護航

民進黨立委陳歐珀今與高雄科技大學教師會舉行記者會指控，高科大校長楊慶煜涉及主導學術不端、論文不當掛名、私相授受博士學位、包庇狼師等爭議，但教育部接獲檢舉後，竟沒有調查就結案，態度輕忽。陳歐珀也表示，將針對教育部、高科大涉及違法部分，移請監察院、法務部調查。

陳歐珀今與高科大教師會理事長許光城、榮譽理事長張順雄、台灣儒商文化協會常務理事王文德共同舉行記者會。許光城指出，楊慶煜與某博士生共同掛名2篇期刊論文的作者，而該博士生的博士論文卻有41處抄襲其中一篇期刊論文，在楊擔任該博士生口試委員時，為何不處理？有包庇博士論文學術不端之嫌，「學校淪為學店」。

許光城也提到，一名王姓教授涉嫌性騷擾學生，高科大性平會小組決議懲處，不得指導研究生、超鐘點、在碩專班授課，該決議並經最高行政法院判決於法無誤，

加上王姓教授已年滿65歲，校方卻仍違法核准延任，校長竟也同意分發聘書，「學術領導大有問題」。

教育部技職司副司長謝淑貞則回應，基於大學自治，除非學校有違法事項，不然教育部無法介入跟干涉，關於楊慶煜涉及學術不端爭議，經校外人士組成的學術倫理委員會調查，並不成立；至於王姓教授延聘，則是經校教評會審查通過。

對此，陳歐珀批評，楊慶煜在立委辦公室陳述內容，跟回覆教育部的公文南轅北轍，有欺瞞教育部之嫌，而對於校長及校方出現這麼多問題，教育部卻未實質調查就結案，對於諸多事證視若無睹，將移請監察院、法務部調查責任。