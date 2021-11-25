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營業額3年成長3倍 研究生創業促小工廠設備自動化

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大機械所朱建亮（左）、柯霽祐提供客製化的智慧機械服務，研發出的機器視覺軟韌體整合技術，協助許多不同產業在工廠自動化和機器設備升級。圖／台灣科技大學提供
台科大機械所朱建亮（左）、柯霽祐提供客製化的智慧機械服務，研發出的機器視覺軟韌體整合技術，協助許多不同產業在工廠自動化和機器設備升級。圖／台灣科技大學提供

台科大機械所朱建亮、柯霽祐研發機器視覺軟韌體整合技術，協助不同產業工廠自動化和機器設備升級。校方分享，兩名學生近年進一步創業成立實儀科技，提供客戶光機電客製化的工具機，獲經濟部中小企業處破殼而出新創企業獎。

朱建亮和柯霽祐是就讀台科大機械所的學長和學弟，兩個人在研究室時就認識，論文做得就是智慧機械的題目，從學生時代因產學合作案，在實驗室時就動手實驗和組裝，接觸自動化設計設備的開發，成果受到廠商肯定。

朱建亮說，畢業後兩人仍對自動化設備的開發和設計很有興趣，一開始先以工作室的模式接案，後來越做越好、案子越做越多，客製化的智慧機械和智慧機器人，能實際幫助廠商解決問題，專案數量持續成長。

他接著說，兩人借助台科大育成中心資源，決定創立公司，從草創只有兩人接案，在3年不到的時間內，已成長至18人的團隊，公司不但每年都獲利，且營業額3年間成長3倍。

柯霽祐說，在學校研究所時時期所學的技術和動手做的能力，能在產業上應用，是創業最大的成就感。一般的小型廠商並不具備自動化設備的技術，而且更難將人工智慧、資訊、機械、電機等相關知識和技術有效的系統整合，實儀科技就是協助解決中小型製造業者在產業上的困難，提供容易負擔的價格，且在快速的時間條件下，開發符合廠商需求的自動化設備。

台科大進一步說，除了實儀科技獲頒新創企業獎，校內育成中心也獲頒110年績優創育機構，已是第10度獲獎。

台科大 新創企業

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