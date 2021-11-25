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中原大學全國資訊應用服務創新賽耀眼 產學組4度第1

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學參加大學資訊應用服務創新競賽表現耀眼。圖／中原大學提供
中原大學參加大學資訊應用服務創新競賽表現耀眼。圖／中原大學提供

全國規模最大的大專校院資訊應用服務創新競賽上周成績揭曉，中原大學資管系、電機系學生囊括4金、2銀、2銅共11個獎項，表現亮眼。

資管系副教授金志聿指導的團隊4度拿下產學合作組第1名，刷新全國紀錄。今年中原學生以「讓好事發生」為主題構思，幫助視損、聽損等弱勢族群透過科技，享有更便利美好的生活，實踐以科技造福人群之教育目標。

「大專校院資訊應用服務創新競賽」由經濟部、教育部主辦，今年邁入第26屆，雖然受疫情影響改採全線上方式進行，仍吸引近2萬名、3000多組資訊相關科系學生報名。

中原大學獲第1名的作品有資管系作品「耳視目聽」獲產學合作組，及臺北生活好便利創新應用組兩項第1名，還有「阿嬤的留聲機」獲得Azure雲端創新產業應用組第1名，電機系以「基於毫米波偵測之智慧音箱」獲得AIoT創新應用組第1名。

金志聿副教授表示，過去學生專題的題目多專注協助企業品牌、電商的創新應用，今年因為疫情，開始省思人生，更了解社會上許多弱勢族群的不便。雖然市場「含金量」不如以往，但是學生用同理心換位思考並關心弱勢，應用在校所學的資訊科技能力，主動「讓」好事發生，而不是「等」好事發生，這些成長更值得肯定。

「耳視目聽」是一款專為視損及聽損朋友開發，以智能眼鏡結合手機APP方便攜式的輔助設備，讓視損朋友用耳朵「看」、讓聽損朋友用眼睛「聽」，系統介面功能明確能夠快速操作。學生莊玉馨表示，能觀看這個世界、能聽見這個世界，真的是很美好的事情，希望幫助視聽損朋友運用科技獲取資訊，改善他們在生活中的不便。

「阿嬤的留聲機」組蒐集個人的聲音與文字訊息，利用語音合成及人工智慧技術，還原聲音與說話方式，打造AI智慧語音陪伴機器人。學生楊依凡說，希望這個軟體可以幫助失親者抒發思念之情，也可協助忙碌的父母，用AI人工智慧機器人說故事陪伴孩子，透過每個人獨有的聲音帶給使用者溫暖與陪伴。

電機系廖裕評老師指導學生結合人工智慧與物聯網技術，完成「基於毫米波偵測之智慧音箱」，這是運用手勢辨識進行控制之智慧音箱，利用毫米波雷達進行偵測，透過偵測手勢的點雲距離、速度與3軸位置，搭配深度學習來進行手勢的辨別。

使用者對著音箱拍手後，音箱會自動轉向使用者所在的方位，並可用手勢切換音樂或控制音量。廖裕評老師希望這款智慧音箱讓能說話，與不能說話的人都可以使用，應用範圍會更寬廣。

金志聿副教授（右2）指導學生奪金，而且是第4度獲第1。圖／中原大學提供
金志聿副教授（右2）指導學生奪金，而且是第4度獲第1。圖／中原大學提供

資管系 AI 中原大學

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