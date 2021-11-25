台法科技獎頒台大跨國團隊 研究氣候變遷水資源

第23屆台法科技獎頒獎典禮今晚於駐法代表處舉行，今年大獎頒予台灣大學副教授羅敏輝與法國國家科學研究院資深研究員杜夏尼，表彰團隊多年致力於大氣科學研究的卓越貢獻。

駐法國辦事處科技組舉辦第23屆台法科技獎頒獎典禮，由駐法代表吳志中、法蘭西自然科學院（Académie des Sciences）院長佛蘭德倫（PatrickFlandrin）及院士艾森斯坦（Odile Eisenstein）共同主持。今年得獎團隊為法國國家科學研究中心（CNRS）研究主任杜夏尼（Agnès Ducharne）與國立台灣大學大氣科學系副教授羅敏輝。

兩位得獎人研究主軸為大氣科學，他們自2014年起開始非洲季風多重領域分析的合作。同時，在台灣科技部和法國國家研究總署（Agence Nationale de laRecherche，ANR）協議下，開啟透過多模式分析，探討地下水在區域及全球氣候上影響的I-GEM雙邊合作計畫。

延續I-GEM，羅敏輝與杜夏尼在國際研究機構貝蒙論壇（Belmont Forum）的跨領域計畫BLUEGEM中繼續合作，利用不同地球系統模式討論氣候變遷對地下水收支的影響。該計畫對於了解水資源未來的變化非常關鍵。

為納入人為因素對地下水使用率的影響，未來會整合社會經濟發展狀況。BLUEGEM計畫將提供進一步的台法國際合作機會，跨學科應對氣候變遷與人類活動對水資源、農業和土地永續發展的影響。

吳志中在致詞時指出，台灣已透過疫情控管再次證明科學能力，但不僅是政治，更重要的是科學文化基礎。法國是台灣在歐洲最緊密的合作夥伴，台灣與法國重要科研機構均有合作，支持優秀科技研究人才。

兩位科學家在頒獎儀式後受邀介紹研究成果，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，羅敏輝不克赴法親自領獎，透過預錄影片致詞。

杜夏尼接受中央社專訪時表示，曾三度造訪台灣，覺得台灣研究水準非常高。她很高興近8年來能和羅敏輝合作，兩人在2個研究計畫中，透過互補的研究方式與途徑，達到孤軍奮戰永不可能達成的成果。

面對惡化的氣候變遷，杜夏尼希望兩人的計畫能具體呈現水文循環與組成，以凸顯氣候變遷對水文與水資源所帶來的影響；另一方面，團隊也正嘗試數據化呈現各大陸水文現況對氣候變遷的影響，兩者其實有所關聯。

佛蘭德倫向中央社表示：「台灣科技表現優異，從微電子學到太空科技，或者到去年得獎的海洋生物，台灣在科技各領域都很重要。」他指出，台法科技合作無間，特別是台法科技獎，每年申請者眾，涵蓋不同科學，使得台法科技大獎特別具有競爭力。

法蘭西自然科學院終身秘書、院士齊斯（EtienneGhys）出席觀禮；法國高等教育暨研究創新部（MESRI）、科技部協約單位法國國家癌症研究院（INCa）、法國國家科學研究中心（CNRS）、法國國家衛生研究院（Inserm）、巴黎索邦大學（Sorbonne Université）、巴黎高等師範學院（Écolenormale supérieure）等均有人員蒞臨，場面隆重。

台法科技獎是依據法蘭西學院自然科學院與科技部簽署的「台法科技基金協議」所成立，由台法雙方共同合作遴選年度得獎人及舉辦頒獎活動。首屆於1999年辦理，今年邁入第23屆。

獎項由科技部邀中央研究院院士，經與法蘭西自然科學院院士共同審議後選拔一位或一組科學家，由台灣政府頒發3萬8200歐元（約合新台幣120萬元）獎金，以表揚科學家對促進台法雙方科技合作、交流、訓練的貢獻。台法科技獎也被列入法蘭西自然科學院「大獎」（Grands Prix）獎項之一，每年11月頒發獎章予得獎人。