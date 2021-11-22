獎勵立陶宛學生留台 外交部與中山大學祭補助

國立中山大學與立陶宛維爾紐斯大學、維爾紐斯科技大學及考納斯理工大學締約，外交部補助3校20名學生到中山大學就讀生活費每月新台幣2.5萬元，中山大學則再加碼免學雜費。

中山大學今天發布新聞稿指出，中山大學積極拓展波羅的海地區學術影響力，除中山大學晶體研究中心與立陶宛物理科技中心簽署合作備忘錄，更與立陶宛維爾紐斯大學、維爾紐斯科技大學及考納斯理工大學3校締約。

中山大學也成為全國唯一獲外交部「台灣—立陶宛半導體人才與研究獎學金（STAR Program）」計畫補助大學，碩士學位生從明年秋季班招生起，給予與中山大學締約的立陶宛3校20名學生每月2.5萬元生活費補助。

中山大學校長鄭英耀說，除外交部每月補助2.5萬元，中山大學更加碼就讀免學雜費。未來雙方將透過雙聯學位及學生交換合作，聚焦半導體、5G、智聯網（AIoT）、網路安全及材料科學等高科技領域，並提供立國學生產業實習機會。

鄭英耀表示，中山除與國內產業合作密切，也與立陶宛電子產品製造商Teltonika IoT Group達成合作共識，由Teltonika引介學術與研究機構合作，中山協助其培育相關科技人才，學生學成後回國貢獻所學，協助提升立陶宛在半導體及資通訊科技的發展。

中山大學表示，2020年3月中山大學在拉脫維亞成立「台灣與波羅的海國家物理研究中心（TBRCP）」，由台灣、拉脫維亞、立陶宛的科學家參與研究，領域包含凝態物理學，材料科學及光電工程學。

中山大學指出，今年中山晶體研究中心再與立陶宛物理科技中心（FTMC）簽署合作備忘錄，聚焦「凝態物理」、「材料科學」及「晶體光學」等研究。