大專資訊應用服務創新競賽 海大4團隊獲5獎
國立台灣海洋大學學生組隊參加第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽，共獲得5個獎項。電機工程學系學生設計的「基於深度學習之箱網預警系統」，可提供養殖業者箱網養殖的網袋、網目及沾附物預警，避免破網成本支出，提高工作效率，獲得資訊應用第8組第1名。
資訊應用服務創新競賽由經濟部工業局、教育部資訊及科技教育司、中華民國資訊管理學會合辦，今年報名隊數創新高，共有來自110校的1043隊次參加，爭奪154個獎項。
海大表示，養殖系特聘教授冉繁華帶領的海大人工智慧跨領域團隊，成員包括養殖系副教授黃章文，資工系教授鄭錫齊和副教授張欽圳、林士勛，電機系副教授盧晃瑩、鄭智湧與謝易錚，負責指導電機工程學系學生鄒承儫、吳家瑄、古乙程、蒙諺勳、王亮惟、蘇柏瑜、邱彥凱及黃崇淵，交叉組成3個團隊，提出3件作品參賽。
主辦單位近日公布得獎名單，「基於深度學習之箱網預警系統」獲得資訊應用第8組第1名，「智慧化魚群監控分析系統」獲得亞洲矽谷智慧創新組第2名及最佳人氣獎，「疫起保持社交距離」獲得產學合作第4組佳作。
海大表示，基於深度學習之箱網預警系統有助養殖業者降低成本，提高工作效率；智慧化魚群監控分析系統可準確辨別魚隻生長狀態、計算投餌量，節省成本並減少對環境的污染，都是產業重點發展方向。
參賽學生邱彥凱說，疫情改變了日常的生活習慣，視障者在防疫規定下會遇到許多障礙。疫起保持社交距離作品利用立體攝影機及物件辨識、物件深度偵測代替視障者的眼睛，幫助視障者找到實聯制QR Code位置自動發送簡訊，並以聲音及震動提醒社交安全距離，守護視障者的健康。
邱彥凱表示，這件作品雖只獲佳作，但未來仍具發展性。研究團隊會設法縮減作品系統大小與重量，提升舒適度與輕便性，並加入辨識車站閘門、美食街空餘座位等功能，希望能協助視障者減少生活的不便。
海大資訊工程學系學生邵安祺、林湘羚、謝宛蓉及梁晏慈提出的「PSAbot──程式麻瓜的私人家教」作品，獲得資訊應用第10組第3名。
學生說，程式設計時常需要查找資料，但搜尋出的資料往往非常多而龐雜。PSAbot以聊天機器人方式讓使用者提問並解答，背後運作方式為辨識使用者的問題意圖，並分析Stack Overflow網站多個問題頁面的大量答案區塊，透過資料摘要、比對關鍵字關聯度、分析有效評分等方式，對答案區塊進行加權評分與排序，回覆使用者較好的解答。
指導教授馬尚彬說，要精準判讀使用者的問題並尋找最佳解答其實並不容易，期望團隊可以更加強Chatbot的問題理解能力，並結合更多資料來源，讓App更加完整。
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