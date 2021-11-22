北醫大醫學生傳集體作弊 校方：該科考試作廢

臺北醫學大學傳出有醫學生考試集體作弊。19日醫學系三年級進行「環境與社區衛生學」必修科目期中考，過程中有學生拿手機查資料，並討論答案。校方21日表示，該科目老師的考試規範不清楚，未來將會加強學生的品格自律與誠信教育。目前已將該科考試作廢處理。

根據《自由時報》報導，一名家長投訴，表示其子女為北醫大醫學系三年級生，當日共有約有一百六十位考生，分別在四間教室裡進行考試，但僅有一間教室由老師監考，其他三間則由學生監考，結果卻發生部分學生疑似涉及集體作弊的情況。

該家長子女表示，雖然大三課業沉重，但大部分醫學生都是取得大學學測滿級分、成績優異的族群，身為未來醫師，誠實作答是基本要求。由於校內考試成績會影響醫學生未來的職涯，作弊將會導致結果不公平，其子女呼籲校方正視問題。

在當天結束考試後數小時，該任課老師宣布將考試作廢，並要求修課學生在24日前投票決定是否要重考或改交報告。北醫大21日針對事件表示，經初步掌握，該授課老師恐沒有完整規範考試規則，但會跟學生溝通可行的補救方式。而該作弊事件將會經詳細調查後，依據結果進行後續處理。

除此之外，北醫大強調校方訂有考試規則，一切學校考試將會要求學生採取梅花座，並由專門人員負責監考。北醫大聲明，相當重視此單一事件，若教師未來需自行舉辦考試，會要求對方必須妥善考試措施，以示公平。