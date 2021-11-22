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矽品精密和逢甲工科院辦「企業導師」聚焦就業市場需求

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
矽品精密上周五和逢甲大學工科院首次合作舉辦「企業導師」活動。圖／矽品精密公司提供
矽品精密上周五和逢甲大學工科院首次合作舉辦「企業導師」活動。圖／矽品精密公司提供

矽品精密和逢甲大學工科院上周五首次合作舉辦「企業導師」活動，規畫專業職能講座、業師諮詢與生產線直擊參觀，讓參與學員快速熟悉半導體產業概況與產業趨勢，聚焦就業市場需求及職務剖析，協助學員精準朝向半導體需求人才進行蛻變。

矽品精密在台中、彰化地區進行大規模擴廠，搶進先進封裝市場商機，超前部署前進校園，讓在校學生提前了解半導體產業，即早規劃未來。

矽品精密派出業師群，如技術開發處長萬國輝博士，近年成功導入AI智能判圖技術於工廠出貨檢測，「企業導師」活動目標在為學員們打穩半導體產業知識最重要的地基，從什麼是「封裝」談起，讓學員對封裝有初步的認識，與了解測試在IC封裝前、後扮演什麼重要角色。

矽品精密人力資源處李森楠資深處長表示，這次矽品與逢甲工科院第一次合作，同時為讓學員畢業後快速找到適合的工作，課程中也規畫「新鮮人教戰守則」與「職務大剖析」講座，由人資處王翠品與王永傑兩位部經理教授，以人資專業為學員剖析時下就業趨勢與產業發展機會，知道如何在畢業前準備好個人核心競爭力與求職履歷。

矽品精密上周五和逢甲大學工科院首次合作舉辦「企業導師」活動。圖／矽品精密公司提供
矽品精密上周五和逢甲大學工科院首次合作舉辦「企業導師」活動。圖／矽品精密公司提供
矽品精密上周五和逢甲大學工科院首次合作舉辦「企業導師」活動。圖／矽品精密公司提供
矽品精密上周五和逢甲大學工科院首次合作舉辦「企業導師」活動。圖／矽品精密公司提供

半導體 新鮮人 彰化

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