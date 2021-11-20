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一語雙關？管中閔PO 3照破千讚：嚴肅上台 輕鬆下台

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
管中閔今天在臉書上ＰＯ出三張校慶酒會的獨照，有莊嚴，也有滑稽，並寫下「嚴肅上台，輕鬆下台」等六字。圖／取自管中閔臉書
管中閔今天在臉書上ＰＯ出三張校慶酒會的獨照，有莊嚴，也有滑稽，並寫下「嚴肅上台，輕鬆下台」等六字。圖／取自管中閔臉書

台灣大學日前舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔致詞時回顧上任後的政策，包含未來大學、永續發展工作，以及台大創校百周年籌備工作。他今天在臉書上ＰＯ出三張校慶酒會的獨照，有莊嚴，也有滑稽，並寫下「嚴肅上台，輕鬆下台」等六字，發文不到一小時，就吸引近2000人按讚，還有網友留言「校長一語雙關」、「管式幽默」、「管爺是被黃士修帶壞了是吧XD」。

歷經「卡管案」風暴，管中閔上月底宣布不續任台大校長，任期將至明年1月，為教育界拋下震撼彈。管中閔日前在校慶大會上，除了回顧自己參選校長時的「未來大學」政見，會前接受媒體專訪時也分享，有人告訴他「第二任才有機會開始做事」，但管中閔認為，自己不寄望第二任，因此一上任後就做事，校方也在去年發表「未來大學」白皮書，今年秋天已經有第一批方案上路，明年春天還有第二批方案。

管中閔今天在臉書上ＰＯ出三張校慶酒會的獨照，畫面有嚴肅也有幽默，他自己也寫下「嚴肅上台，輕鬆下台」等六字，發文不到一小時，就吸引近2000人按讚，引發網路熱議。也有網友留言「校長一語雙關」、「誰最大？？？不想幹的最大～」、「我們印象中的管爺也再度現身了」、「拿得起，放得下！」。

管中閔 台大

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