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文組科系被理科狂虐？內行人揭背後殘酷真相：不只台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問「為何台灣文組不被重視」，引起眾人熱議。 示意圖／ingimage
網友好奇詢問「為何台灣文組不被重視」，引起眾人熱議。 示意圖／ingimage

台灣從高中開始就有分文組與理組，上大學後仍然有文科和理科不同領域科系，普遍會覺得理科就業出路會比文科吃香，有網友就好奇詢問「為何台灣文組不被重視」，引起熱議。

網友在PTT以「為何台灣文組不被重視」發文，他提及台灣文組薪資普遍低，頂大文組薪水也慘輸學店理組，在美國、日本也沒那麼誇張，美日文組理組平均薪資差不多，在台灣就差很多，好奇「只有台灣不重視文組嗎？」。

貼文曝光後馬上引起眾人熱議，有人認為「經濟層面產值較低，自然薪水不高吧」、「與其用文理組來分，不如說台灣平均薪水高的領域超級少，理組也有很多最高待遇是考公職的，所以還是做自己不排斥的事，在一個領域去進修比較實在」、「我覺得問題比較在於，理組低端還是可以有不錯產值，文組低端跟沒有讀大學差不多」。

不過也有人覺得，「你確定美國文組不慘？」、「美國文組也是輸啊，算平均文組一定得輸的，產值就不太一樣了」、「薪資不確定，但日本大學前陣子減併了很多文學系所，所以應該不是台灣而已」、「沒有喔，頂尖文組律師、財金也超好賺的，頂尖文組社會還是很尊重的」、「不只有台灣好嗎...」、「日本不知道，但美國也是理組狂虐文組喔！」。

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