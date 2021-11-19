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明道太陽能停車場12年回本 減碳10萬5000噸　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
明道大學董事長李超群、校長郭秋勳校長、副縣長林田富及中華電信、台電及永邦科技等等產官學界代表啟用開悟太陽能停車場。圖／明道大學提供
明道大學董事長李超群、校長郭秋勳校長、副縣長林田富及中華電信、台電及永邦科技等等產官學界代表啟用開悟太陽能停車場。圖／明道大學提供

明道大學改造校舍開悟大樓正前方的停車場，加蓋地面型太陽能發電系統，從日曬雨淋停車場升級為太陽能發電停車場，有遮陽效果又能發電80萬度綠電，今天啟用，一躍成為全國校園面積最大的太陽光電發電設施，發電年收益450萬元，同時達到造林900公頃的減碳效益。

副縣長林田富、中華電信總經理張義豐總、台電彰化區處處長陳据湖、永邦科技董事長林邦彥、晶元綠能公司總經理侯信博、國立暨南大學主秘曾永平和總務長陳啟東等產官學界人士，見證明道大學開悟太陽能發電停車場啟用。

明道大學董事長李超群說，明道大學於12年前開始建置永續能源示範校園，全校路燈、室內溫水游泳池都使用太陽能，農業系2.3公頃的有機果園使用風力發電，學校因應國家能源轉型及政府修正公布「再生能源發展條例」，跟中華電信、永邦科技、晶元綠能公司合作，斥資5200萬元把2300坪的開悟露天停車場改造為可停放300輛車的1500坪太陽能停車場，完成明道永續能源示範校園的最後一塊拼圖。

開悟太陽能停車場每年發綠電80萬度，減少排放700公噸二氧化碳，等同1.8座大安森林公園或900公頃造林的減碳效益，發電年收益450萬元，預估12年回本。明道大學和中華電信產學合作，借重中華電信的資通訊及務聯網專長，在綠能管理雲端監控平台上使用大數據預測發電量，提升發電效率，未來中華電信也將和明道材料能源系產學合作培育綠能人才。

明道大學開悟太陽能停車場今天起啟用。記者簡慧珍／攝影
明道大學開悟太陽能停車場今天起啟用。記者簡慧珍／攝影

停車場 太陽能發電 減碳

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