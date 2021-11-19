金大挺青農創業 將高粱雲芝技術技轉給年輕人

國立金門大學為幫助青農創業與提升地方產業技術，該校的食品科學系日前將多年的研發成果技術轉移給金大益生物科技有限公司。金大校長陳建民與金大益公司負責人何紀震並代表雙方簽訂「高粱雲芝生產技術移轉」合約，校方表示，這項技轉可增加金門高粱酒糟的附加價值，與生態循環永續經營。

金大食品系教授暨此技術研發者李欣玫指出，這項技術可提升各種養殖動物的自體免疫力，尤其是在氣溫下降的季節，許多家禽、家畜和水產養殖業，易因天寒而造成禽流感和寒害，對該產業造成很大的衝擊，這項技術不僅可提升水產動物及禽畜等養殖動物的免疫力，增加畜養動物的存活力，並可降低動物用藥，生產無毒且肉質鮮美的產品。

李欣玫也表示，此次技術移轉合約的內容，金大提供高粱雲芝培養基製備技術與協助生產，金大益公司進行高梁雲芝太空包量產、高粱雲芝多醣體生產及高粱雲芝多醣體飼料添加劑製備，金大團隊可帶領學生參與實習與技術開發，藉此培養該產業的創新技術人才，與提升產業的生產技術能量。

金大校長陳建民表示，民以食為天，金大食品科學系的課程將學術與實務經驗結合，以達到學用合一的目標，近年來已成功研發數十種的新技術和新產品，並深受國內外學術界的高度重視，與廣大消費者的接受、喜愛。