佛大與連大烏石港度假村合作 提供漁民子弟就學獎學金

佛光大學今天與即將開幕的連大烏石港度假村股份有限公司簽署產學合作意向書，共同推動「海洋觀光發展產學專案」，提供在地漁會漁民子地就讀海洋及生態保育等相關科系大學生，符合資格者每個學期都可以申請1萬元獎助學金。

位於頭城鎮的連大烏石港度假村，外觀仿照海浪波紋造型，下個月200多間的青年旅館部門即將試營運，明年5月前200多間的觀光旅館也將加入營運陣容。

今天下午由佛光大學校長何卓飛與連大烏石港度假村股份有限公司董事長林燈城，代表簽下合作意向書。林燈城表示，身為在地宜蘭人，他很希望宜蘭子弟能留在家鄉工作，因此透過與佛光大學產學合作，在學期間就能培育累積職場經驗，畢業後能在職場創造屬於自己的一片天。

連大烏石港度假村總經理馬正方表示，佛光大學有一些相關的科系能夠配合，未來不管是在學生實習方面或產業研發上，將會有一系列的產學合作。

「海洋觀光發展產學專案」包含提供在地漁會漁民子地就讀海洋、觀光、環境生態保育等相關科系大學生，符合資格可申請每學期1萬元獎助學金，名額最多30人，就讀期間的每學期都可以申請，不限次數。

明年將開設「遊艇專業駕駛人才」培育課程，提供佛大學生考證機會及度假村開幕後的實習機會，設籍頭城鎮表現優良者更可以畢業優先錄用。