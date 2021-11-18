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金大下鄉推社區AI科技體驗 老幼共學玩得超開心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大下鄉推人工智慧老幼共學-AI科技走入離島金門社區活動，相當受歡迎。圖／金大提供
金大下鄉推人工智慧老幼共學-AI科技走入離島金門社區活動，相當受歡迎。圖／金大提供

AI人工智慧是未來趨勢， 國立金門大學為讓縣內社區老幼及早進入AI科技世界，並體驗科技帶來的便利性，該校社會工作學系與電子工程學系昨特舉辦「人工智慧老幼共學-AI科技走入離島金門社區」活動，期盼將影響人類生活甚鉅的AI科學新知紮根，並推廣至金門各社區。

這項計畫由童小珠教授及郭昭宗教授共同主持下，日前第1場次AI老幼共學營隊已於金湖鎮下莊社區展開，並將陸續在縣內各社區舉辦12場次的活動，期盼將影響人類生活甚鉅的AI科學新知紮根，並推廣至金門各社區。

金大陳建民校長表示，科技生活已進入大數據與AI人工智慧的時代，AI科技不分老少影響每一個人的生活。在超高齡社會及AI 世代，「老幼共學」不僅有助彼此的理解及互動，也是縮減世代間數位落差的有效解方。

金大社工系主任黃誌坤表示，許多年長者因不熟悉新科技，導致無法享受新興科技所帶來便利的生活及適切的照顧服務。「老幼共學」是目前社區因應高齡社會大力推廣的代間學習，不僅能打造友善高齡社會並重建長輩價值，也讓小朋友在交流中培養同理心，學會尊重長輩。這次AI科技老幼共學的活動，是金門社區的第一次嘗試，活動融入長輩最熟悉的金門守護神風獅爺，讓冷冰冰的AI自駕車立刻變得非常有金門在地特色。

計畫主持人童小珠教授表示，這個計畫團隊是由社工系與電子系跨領域師生所組成，期望藉由AI遊戲產生互動，並透過「做中學，學中做」實作體驗，將AI基本概念及知識導入社區，激發長輩及學童對AI 科技之學習興趣並增進AI科技素養。

不少上課的阿公阿媽都說，課程很有趣，讓他們體驗到許多新的科技，原來科技這麼好玩！

金大也表示，這次有許多活動，包括認識AI、AI人臉辨識、AI風獅爺自駕車實作、AI闖關遊戲及AI遊戲機實作等，期望透過社區AI老幼科學體驗活動，讓離島金門社區長輩與孩童經由AI實作與體驗，能對人工智慧科技有初步的認識。

金大前進社區辦老幼共學~AI體驗，阿嬤跟幼童玩得很開心。圖／金大提供
金大前進社區辦老幼共學~AI體驗，阿嬤跟幼童玩得很開心。圖／金大提供
金大社會工作學系與電子工程學系昨特舉辦「人工智慧老幼共學-AI科技走入離島金門社區」活動，不少長輩都到場搶先開眼界。圖／金大提供
金大社會工作學系與電子工程學系昨特舉辦「人工智慧老幼共學-AI科技走入離島金門社區」活動，不少長輩都到場搶先開眼界。圖／金大提供

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