台灣永續典範大學獎 清大在38所學校評比中奪冠

國立清華大學榮獲「台灣永續典範大學獎」，並獲頒最高榮譽桂冠。由台灣企業永續學院主辦的第14屆「TCSA台灣企業永續獎」今天頒獎，清大在38所參與大學中脫穎而出，除在綜合評比中名列第一，榮膺桂冠，並在單項評比中獲得「社會共融領袖獎」及「大學永續報告書金獎」。

評審團指出，清大以教學與研究核心能力出發，用具體行動回應永續發展議題。同時以「清華永續、一起執行」號召師生共同實踐節能減碳的校園永續方案。

在校務治理方面，落實多元與平等的職場倫理，獎勵教師在研究、教學、輔導、社會實踐等多元傑出表現，以清大一流的學術研究成果發揮社會影響力，並與世界接軌，提升國際化。

清大校長賀陳弘表示，清大設置國內大學第一位永續長（CSO)，大學部共有517門永續相關課程，研究所也有216門，全校課程中與永續相關比率達13%；並鼓勵畢業生簽署「社會與環境永續宣言」；綠色採購比率也達到99.6%。

清大副校長兼永續長戴念華指出，為將永續理念深植校內各角落，除了他這位校級的永續長，全校每一個行政單位及教學單位均設永續長，包括他在內的26位永續長組成永續發展委員會，每兩個月開會一次，不斷檢討更新，整合全校之力來落實永續發展目標。

清大永續辦公室執行長林福仁說，在推動永續發展目標之初，就鼓勵校內師生將目前進行的研究與永續發展目標對應標註。

聯合國的永續發展目標共有17項，校內許多教授研究直接與「潔淨水質及衛生」、「保育水域生態」等目標相關，但經濟系教授進行移工研究，也與「消弭不平等」等目標有很大關連，只要喚起關注，就能進一步對焦並提升永續發展的力度。

林福仁舉例，清大生科院教授曾晴賢在日月潭研究並防治外來魚種對本地原生種的威脅，除實踐保育水域生態的永續目標，提出解決方案也幫助了當地漁民生計及觀光經濟，實現另一項永續發展目標。

另外，清大設立旭日獎學金，幫助經濟弱勢學生就學，並在疫情期間設立「COVID-19之愛」紓困助學金，也在實踐「終結貧窮」與「優質教育」的永續發展目標。

清大還設立16個學分的「城鄉創生學程」，修習學生必須完成6個學分的實作專題，將跨領域專業實踐於在地永續發展。

林福仁說，清大學生團隊更與新竹市府合作，在舊城區東門市場成立輔導青年創新創業的基地，活化東門市場；也與新竹縣橫山鄉合作，將廢校的豐鄉國小活化成為大山背地區的食農、文創創新基地，都在實踐「永續城鄉」等永續發展目標。