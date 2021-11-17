六校學生貢獻農業卓越 侯友宜讚：看見不一樣的下一代

為感謝過去一年在農業領域公共服務貢獻的大學生，新北市長侯友宜今上午頒發感謝狀表揚參與牛隻疫苗施打、海洋資源復育、公共空間綠化改造及即期品食物通路等計畫來自六個學校的老師及學生，侯友宜表示，看到同學的表現也看到不一樣的下一代，特別在國際學生日當天，謝謝同學所做的奉獻。

這次表揚的四個公共服務議題，包含台灣大學、中興大學及嘉義大學配合國家防疫政策，在24小時內控制住牛結節疹疫情。海洋大學復育經濟及原生物種永續海洋資源、文化大學將雜亂空間改造成五股夏綠地、致理科技大學應用科技處理即期食物避免食物浪費等，大學生們利用課餘時間，主動參與公共事務，利用自己所學的專業，解決自己居住的城市眼前所面臨的問題，獲得在地居民與各界支持與迴響，其中海洋大學花蟹復育，其技術進步與研究成果，更是躋身國際領先之列。

新北市長侯友宜表示，今天感謝狀的頒發其實是深具意義，看見這麼多大學生的理念能與社會問題、脈動結合在一起，將所學落實，讓這些議題的種子能擴大、傳承與創新，這些同學的表現，讓我們看到台灣的機會，看到不一樣的下一個世代，今天特別藉國際學生日，謝謝所有老師跟大學生所做的努力與奉獻。

農業局表示，培育青年一直是市府重要工作，近幾年農業局致力青年相關政策推動，從「就業」與「教育」兩個層面來增加青年願意從農的意願，蘊育農業永續的種子，近年市府不斷與大學合作，讓青年接近認識農業，結合各種專業、創意與人才，讓更多學生在自己的專業領域中，服務、參與解決城市的問題。