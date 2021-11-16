獲選工研院新科院士 吳敏求：是責任的開始

工研院新科院士名單出爐，旺宏（2337）董事長吳敏求、聯發科執行長蔡力行及國立台灣大學醫學院內科教授楊泮池等5人獲選工研院院士；吳敏求在接受工研院授證典禮致詞表示，非常感謝工研院肯定他對台灣半導體的貢獻，這次獲獎是責任的開始。

吳敏求會得獎後，與媒體分享他的的感想。他說，雖然他是白手起家，與工研院的淵源並不深。但他32年回國，帶了40多位IC設計的人才，目前台灣的IC設計領域，都可以看到這些人的影子。

吳敏求說，他個人對台灣可歸納四大貢獻。

首家旺宏率先將統計及電腦運算系統，導入半導體製造，這也就是現今所稱的數位轉型，旺宏開數位轉型先河，這日後台灣半導體產業有深遠的影響及助力。

其次他建議政府開設第三類股上市，旺宏電子成為第一家以第三類股在台灣上市的標竿企業，這項制度也成為日後科技公司藉由上市後快速發展的基石。

第三是旺宏設立金矽獎，培育優秀電機電子學系和碩博士生，發揮創新及創意 ，奠定台灣半導體產業所需的人才，這個獎目前每年已有1萬多員學生共同參與。

第四是二年前透過母校成大成立智慧運算學院，希望培育跨領域、具備更前瞻性的優秀及有領導力的人才。

的榮幸，同時強調旺宏一直努力地將科技發展當作是自身的責任，因此有舉辦金矽獎和設立智慧運算學院，為的就是培育更多優秀、有領導力的人才。

吳敏求強調，跨領域的知識是非常重要，所以他現在最大的希望，是希望透 過持續推動金矽獎及智慧運算學院，把台灣的學生訓練成不一樣的人才。

此次獲選工研院新科院士，他非常感謝工研院肯定他對台灣半導體的貢獻，低也是責任的開始。