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跟上歐美腳步 台大宣布提前7年規畫百歲校慶活動

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學今天舉行93周年校慶，校長管中閔宣布成立「創校100年校慶籌備委員會」，提前7年規畫百年校慶。記者潘乃欣／攝影
台灣大學今天舉行93周年校慶，校長管中閔宣布成立「創校100年校慶籌備委員會」，提前7年規畫百年校慶。記者潘乃欣／攝影

台灣大學今天舉行93周年校慶，校長管中閔宣布成立「創校100年校慶籌備委員會」，預計在2028年百歲校慶時規畫大型國際會議或論壇、百年校史的文字記述與影像回顧，以及新的指標建築等。籌備會將啟動各項籌備工作，讓百歲校慶成為凝聚師生、校友的目標。

管中閔今天在校慶典禮致詞時也提到，學校投入課程改革，2年前成立「創新設計學院」，透過課程、工作坊與論壇，匯集眾多老師、同學與校友們對未來大學教育的想法，並在去年提出「未來大學白皮書」，確立未來大學是「以學習者為中心的開放式大學」這個理念。

管中閔表示，教務處接著根據上述白皮書的建議，規畫並推動「領域專長」、「校（院）學士」、「探索學習計畫」等方案。這些方案打破傳統學制框架，提供學習模組，使學生們更容易找到自己的學習方向，並以更具彈性的方式發展自己的興趣與專長。

管中閔透露，目前還有更多方案正在規畫中，如「產業學苑」與「校友終身學習」等。同學們未來將更能適性發展，掌握跨領域的知識，面對新時代的挑戰。

另外，管中閔強調「永續發展」已成為全球的核心價值，校方2020年發表第一本「大學社會責任報告書」，彙整了台大師生在實踐大學社會責任以及永續發展上的努力與成果。他們也宣示了台大的碳中和目標，也就是2028 年達成碳中和50％，2048年達成碳中和，都比國際標準提前。

管中閔說，台大更進一步成立「永續發展推動委員會」，訂定台大的永續發展目標及策略，並設置「永續辦公室」，制訂各項行動方案，整合校內行政及學術單位資源。他們未來將透過教學，研究與實際的社會參與，讓永續發展落實為台大的重點整合性工作，也希望永續發展的理念能深植所有同學心中。

管中閔 台大

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