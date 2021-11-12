才藝競賽竟出現中共宣傳歌 世新大學澄清了

世新大學舉辦學生才藝競賽「才藝大賞」，卻被學生指控伴唱帶歌單有一堆中共官方宣傳歌曲。世新大學表示，伴唱帶皆為廠商提供，學生可自行選歌，並無指定歌曲，對於「臺灣基進」組織昧於事實、極端政治化的指控，深表遺憾。

台灣基進組織部主任李雨蓁接獲學生陳情，昨在臉書指出，世新大學伴唱帶歌單包含多首中共宣傳歌，其中《我屬於中國》、《在中國大地上》、《珠穆朗瑪》等主唱者都是「彭麗媛」，而「彭麗媛」就是中國共產黨中央委員會總書記習近平的第二任妻子。

李雨蓁批評，國台辦今年才沾沾自喜宣稱，使用簡體字、聽中國歌曲是台灣青年時尚，可見中國正在刻意地將帶有中國意識形態的各種媒介輸入台灣。

世新大學今天表示，「才藝大賞」比賽類型分為歌唱組與才藝組，其中歌唱組的比賽方式，是由參賽者自行選擇曲目，並以坊間伴唱機所收錄之歌曲做為伴唱，如所選曲目沒有被收錄於伴唱帶中，則以清唱方式表演。

世新大學說，近年才藝大賞歌唱組的音樂伴唱皆採「金嗓伴唱」歌單，本屆比賽也照例辦理；金嗓伴唱收錄曲目分國語、台語、日文、英文、大陸歌曲，共3萬616首歌。

世新大學強調，才藝大賞歌唱組的比賽方式，是由參賽者自行選擇曲目，並無指定歌曲。至於坊間伴唱機廠商所收錄歌曲，是廠商的商業考量，既公開銷售發行，也無違法虞，更與世新無涉。

世新大學說，對於「臺灣基進」組織昧於事實、極端政治化的指控，深表遺憾。