快訊

直播／鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

又是小開？超跑惡少第3人父母道歉：我們是「負」二代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才藝競賽竟出現中共宣傳歌 世新大學澄清了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
世新大學。本報資料照片
世新大學。本報資料照片

世新大學舉辦學生才藝競賽「才藝大賞」，卻被學生指控伴唱帶歌單有一堆中共官方宣傳歌曲。世新大學表示，伴唱帶皆為廠商提供，學生可自行選歌，並無指定歌曲，對於「臺灣基進」組織昧於事實、極端政治化的指控，深表遺憾。

台灣基進組織部主任李雨蓁接獲學生陳情，昨在臉書指出，世新大學伴唱帶歌單包含多首中共宣傳歌，其中《我屬於中國》、《在中國大地上》、《珠穆朗瑪》等主唱者都是「彭麗媛」，而「彭麗媛」就是中國共產黨中央委員會總書記習近平的第二任妻子。

李雨蓁批評，國台辦今年才沾沾自喜宣稱，使用簡體字、聽中國歌曲是台灣青年時尚，可見中國正在刻意地將帶有中國意識形態的各種媒介輸入台灣。

世新大學今天表示，「才藝大賞」比賽類型分為歌唱組與才藝組，其中歌唱組的比賽方式，是由參賽者自行選擇曲目，並以坊間伴唱機所收錄之歌曲做為伴唱，如所選曲目沒有被收錄於伴唱帶中，則以清唱方式表演。

世新大學說，近年才藝大賞歌唱組的音樂伴唱皆採「金嗓伴唱」歌單，本屆比賽也照例辦理；金嗓伴唱收錄曲目分國語、台語、日文、英文、大陸歌曲，共3萬616首歌。

世新大學強調，才藝大賞歌唱組的比賽方式，是由參賽者自行選擇曲目，並無指定歌曲。至於坊間伴唱機廠商所收錄歌曲，是廠商的商業考量，既公開銷售發行，也無違法虞，更與世新無涉。

世新大學說，對於「臺灣基進」組織昧於事實、極端政治化的指控，深表遺憾。

世新大學 彭麗媛 中共

延伸閱讀

元宇宙吹向教育界 世新大學470坪「智能攝製基地」落成

才藝大賞出現中國宣傳歌 世新：伴唱機廠商提供

外傳顏清標欠債6千萬 林靜儀：藉選舉檢視並改變是好事

獨／陳柏惟下一步？支持者點名PK江啟臣 基進：未討論

相關新聞

才藝競賽竟出現中共宣傳歌 世新大學澄清了

世新大學舉辦學生才藝競賽「才藝大賞」，卻被學生指控伴唱帶歌單有一堆中共官方宣傳歌曲。世新大學表示，伴唱帶皆為廠商提供，學...

政大攜阿里巴巴開課 教育部：教師全程參與確保資訊適切性

政大商學院與阿里巴巴集團產學合作開課，引發關注。教育部今天表示，政大是與港商阿里巴巴台灣分公司合作，屬於外國公司，學校教...

南韓名校都私立！韓籍生納悶「台灣重視國立」原因 網揭2關鍵

國立與私立大學以資金來源區分，與優秀與否並無絕對關聯，不過在台灣大多人眼中，似乎普遍認為「就讀國立大學」更加優秀。對此，一名來自韓國的國際學生就分享，韓國的名校大多都是私立，並不會追求進入國立就讀，讓他好奇造成兩國之間差異的背後緣由，話題引發熱烈討論。

爆料清大材料系教授外流技術給大陸 教授：蓄意抹紅

清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，有網友爆料清大材料系教授葉均蔚2017年在海峽科技論壇中與中國舉行簽約儀...

台南應大美術系周奕作品「鳳梨攤」贏得雄獅薪藝獎金獎

台南應用科大美術系學生參加「2021雄獅薪藝獎」，周奕以寫實手法描述一名水果攤販正在削鳳梨的剎那景象、獲得金獎、上午再獲...

【專家之眼】交流變成滲透 民進黨恐共症又發作？

報載教育部接獲陸委會函，指出中共在清大成立新竹辦公室攬才，有意竊取台灣高科技機密，違反兩岸關係條例規定，因而要求該辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。