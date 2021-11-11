南韓名校都私立！韓籍生納悶「台灣重視國立」原因 網揭2關鍵

國立與私立大學以資金來源區分，與優秀與否並無絕對關聯，不過在台灣大多人眼中，似乎普遍認為「就讀國立大學」更加優秀。對此，一名來自韓國的國際學生就分享，韓國的名校大多都是私立，並不會追求進入國立就讀，讓他好奇造成兩國之間差異的背後緣由，話題引發熱烈討論。

這名來自韓國的學生在Dcard發文表示，以韓國的狀況來說，其實大部分的大學都是私立學校，常被稱為韓國前十名頂尖大學的學校中，也只有國立首爾大學、首爾市立大學2間為國立，其餘全是私立，同樣都相當優秀和熱門。

他接著指出，根據他來到台灣後的觀察，發現台灣的狀況和韓國恰好相反，在台灣，國立大學似乎比私立學校還要熱門，各種學校排名比較上，基本上也是國立的排序更好，讓他好奇直呼「台灣為何如此重視國立大學？」

文章意外掀起討論，許多網友紛紛回應「我也很好奇，美國也是，常春藤聯盟幾乎都私校」、「中國好像也是國立比較強」、「國外很多都私校比較有名，每個國家不同而已吧」、「國立強滿正常的吧，私人辦學贏過國家扶植感覺也不太對，世界上大部分名校也都是國立」、「不會啊，很多國立後段還不如私立前段」等。

許多人也推敲背後理由，大多提到經費預算和歷史脈絡的影響，留言「教育部撥給國立的經費比較多，累積優秀校友的學校就越來越強」、「以前全是考試分發且普遍不富裕，能考上『學費低』的國立大學是強中之強」、「台灣從以前頂尖學校就是國家辦的，累積下來的資源跟人脈也就多了」、「國立有政府養，資源較充裕，發展平均，私立往往只能用有限的資源培養出單獨的知名科系」、「以前聯考下的風氣影響」。