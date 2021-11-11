成大李國鼎講座20周年 今頒獎表揚林建宏等8位學者

由台達電創辦人鄭崇華捐設的成功大學「李國鼎科技與人文講座」，今年20周年，今天頒獎表揚8位優秀學者，表彰他們在專業領域上的成就，包括「李國鼎榮譽學者」為地球科學系特聘教授林建宏、生物醫學工程學系講座教授鄭友仁、材料科學及工程學系講座教授劉全璞及藥理學科暨研究所講座教授許桂森；「李國鼎研究獎」得獎者為電機工程學系副教授高國興、水利及海洋工程學系副教授賴悅仁；「李國鼎金質獎」得獎者為材料科學及工程學系教授林士剛、電機工程學系特聘教授林志隆。

地球科學系特聘教授林建宏指出，李國鼎獎的魅力在於激勵我們去實踐看似不可能完成的夢想。成大太空研究團隊協助台灣成為全世界唯二（美國、台灣）具備近地（Near-Earth）太空天氣預報能力的國家。此次獲獎，希望建立下一個里程碑「協助台灣蓬勃發展太空任務，並利用太空資源與科技協助地球的永續發展」！

生物醫學工程學系講座教授鄭友仁以精確探針掃描及深度感應技術解析生醫組織材料，洞見防治齲齒的關鍵提出相關技術，此技術更曾被牙科頂級期刊JDR選為當期的封面故事。鄭友仁表示，感謝基金會的肯定，團隊長期深耕於精微尺度量測技術的開發，並應用在生醫材料及智慧製造上，這些成果都要歸功於團隊裡面的研究生、研究員、企業界的夥伴與國際上各合作單位的努力。

材料科學及工程學系講座教授劉全璞表示，獲得李國鼎榮譽學者對他們在半導體奈米材料與元件的研究有莫大的鼓舞作用。未來將致力於上游材料的研究創新，深耕循環經濟技術，加快台灣在創能、鋰離子電池、碳化矽半導體及氫能的產業應用，落實李國鼎先生「科技是經濟發展的原動力」使命。

藥理學科暨研究所講座教授許桂森則表示，感謝台達電鄭創辦人捐設「李國鼎科技與人文講座」，很榮幸獲得此殊榮。非常感謝成大及醫學院提供優質的研究環境，以及實驗室學生多年投入的努力及同仁的鼓勵協助，才能讓他在神經科學研究領域上有不錯的成果表現及獲得肯定。未來也將在大腦解碼上繼續努力，邁向頂尖追求卓越。

專長為奈米電子元件之量子傳輸模擬與設計的電機工程學系副教授高國興，致力於新穎半導體電子元件的開發與超低溫量子電子元件的特性與雜訊分析，部分成果已發表於國際期刊。高國興表示，感謝國研院半導體研究中心、國網中心、交大、中山大學與產學合作企業等研究夥伴，共同開創有趣的研究題目，獲得相當好的成果，這是從事研究最令人喜悅的事。因為有學生的共同努力、家人的支持，才有如今的研究成果。

水利及海洋工程學系副教授賴悅仁致力於研究形貌動力學及創新實驗水力學，他感謝成大提供良好的環境、設備及資源，讓他打造實驗室及實作空間，將創客的態度融入研究及課程中，不斷精進、穩健中求創新。賴悅仁期許自己對學校、社會有貢獻，發揮所學、培育出更多水利創客。

材料科學及工程學系教授林士剛表示，很榮幸能獲得李國鼎人文與科技講座金質獎，謝謝台達電創辦人鄭崇華與成功大學對產學合作重要性的先知與洞見，林士剛也說，身為一位工學院教授，具體體現根植於成大90年的務實DNA，就是尊重專業，培育符合產業需求的人才，發展產業需要的技術，藉由產學合作讓大學成為台灣企業與世界競逐的堅實後盾。

電機工程學系特聘教授林志隆感謝審查委員之肯定，很榮幸獲得李國鼎金質獎，也感謝電機系系上同仁支持，以及蘇慧貞校長、許渭州院長等人一路以來大力相助，同時感謝實驗室學生的努力付出，在顯示器電路設計上能有如此豐碩的學術與專利成果，也希望能將學術上的成就回饋社會，培養更多優秀人才提升國家及產業未來競爭力。

「李國鼎科技與人文講座」共分為4項獎項，李國鼎講座教授、李國鼎榮譽學者、李國鼎研究獎、李國鼎金質獎。「李國鼎講座教授」為依國立成功大學講座設置要點邀聘之專家學者分理工、生醫、能源及人文等類科，設置講座教授每名獎助60萬元，今年無人申請，故從缺；「李國鼎榮譽學者」為國內外學者專家於科技領域領導執行大型、整合型之研究計畫或是於人文社會領域重要學術期刊發表特殊研究成果，或著有原創性、具重要學術價值之專書，得邀請擔任學者，每名獎助30萬元，今年有4位得獎教授；「李國鼎研究獎」為成大教師任職成大5年以上，年齡40歲以下，其從事之研究工作有傑出成果者，每年擇優給予獎助，每名獎助15萬元，今年有2位得獎教授；「李國鼎金質獎」為成大教師於專利、發明或技轉，有具體優良成果或事蹟者，每年擇優給予獎助，每名獎助10萬元，今年有2位得獎教授。