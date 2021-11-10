控經民連、台學聯抺紅誣陷 清大回應：照片張冠李戴

經民連、台學聯與立委范雲今開記者會，稱「2019年10月31北京清華副校長王希勤參訪新竹清大，就是由新竹清大現任校長賀陳弘及前校長陳力俊接待，並一同參訪清華海峽研究院」；對此，清大已確認非事實，稍早發新聞稿補充說明，指當天校長賀陳弘在台北參加科技部慶祝60週年國際高峰論壇及歐盟代表處等公務，根本不在校內。前校長陳力俊也從未參訪海峽研究院的新竹辦公室。

清大指出，經查，立委范雲辦公室提出的照片取自對岸清華大學網站（https://www.tsinghua.edu.cn/info/1178/29066.htm），為該校副校長王希勤2019年10月16日至18日訪台，與清大、台大及文大交流所攝。北京清大參訪團是在16日下午約3點拜訪清大校長賀陳弘，雙方晤談約20分鐘，離去之前在旺宏館7樓電梯間，由北京清華隨行人員拍下這張照片。

北京清大2019年來台是向政府申請並經核准的合法學術交流活動。由北京清大網站可看到，他們一行還拜訪了台大副校長周家蓓及台大醫學院、文化大學校長徐興慶。清大質疑，特定團體將不同時空背景的照片張冠李戴，欲入人於罪，到底有何目的？

清大表示，北京清大2019年合法來台參訪各大學、大學支持校友發展辦活動、以及大學是否參與校友所創辦的事業經營運作，這是完全不同的三件事。相關團體與個人將前兩者自動連結到第三者，實屬無理構陷、抺紅鬥爭，請其立即停止此類行為。

經民連在記者會上，還要求曾出席過海峽研究院新竹辦公室揭牌儀式的清大前副校長吳誠文應退出半導體學院監督委員等所有職務，也引起參與產業的不安。力積電董事長黃崇仁目前擔任清大半導體學院監督委員會主席，他表示， 半導體學院監督委員會強力支持吳誠文，外界不應該無根據地誣陷。