爛尾樓變身得獎建築 東華大學藝術學院終於啟用

國立東華大學藝術學院興建工程一波三折，12年歷經多家營造商倒閉、解約等問題，工程延宕，現任校長趙涵㨗上任後重啟工程，爛尾樓變身金質獎建築，今天正式落成啟用。

民國98年東華大學啟動藝術學院新建計畫，歷經3家施工廠商、設計監造廠商及專案管理廠商解約，主體工程完成後就停擺的建物，工程延宕多年，還被外界稱為「爛尾樓」，直到現任校長趙涵㨗上任後，突破工程棘手問題，終於順利完工，今天舉辦啟用典禮。

趙涵㨗表示，10多年來每一步都辛酸，3任校長歷經廠商倒閉、解約，各種法律、工程問題，甚至遭監察院糾正；學院無法完工，音樂學系、藝術與設計學系、藝術創意產業學系600多名師生分散在其他學院的教室，是學校對藝術學院師生最大的愧疚。

趙涵㨗表示，雖然一波三折，最後結果是圓滿的，藝術學院從爛尾樓變身校園最美麗建物，還榮獲公共工程金質獎殊榮，他說，「終於不用向藝術學院的師生道歉了，也謝謝師生們多年的忍耐」。

藝術學院設有挑高9公尺的展覽廳及經過專業聲學設計的音樂廳，音樂學系主任沈克恕說，音樂廳設備與國家音樂廳同等級，一、二樓可容納400多個座位，將訂定收費辦法，開放外界單位、團體借用。

沈克恕說，今年12月3日將由學校師生共同演奏鋼琴協奏曲，未來預計邀請國內外優秀音樂家演出，目前已計畫明年邀請國際級小提琴家林昭亮到校演出。