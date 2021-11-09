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成大2年級醫學生做傷口縫合 衛福部：有違法疑慮
媒體報導，成大醫學系2年級男大生為病患做縫合手術。成大今天澄清，術後傷口縫合，是在主治醫師現場指導下進行。衛福部指出，恐有違醫師法疑慮，但仍在調查釐清。
衛生福利部醫事司司長劉越萍今天告訴中央社記者，根據常理，醫學系學生直到5、6年級已有一定學理基礎，才會開始進入醫療場域實習，也可依規定在主治醫師指導下執行傷口縫合。
劉越萍表示，醫學系2年級的學生都還在學習基礎理論，對於感染控制也不了解，不太可能進入手術場域，否則恐增加病人感染風險，坦言「蠻恐怖的」。
劉越萍指出，目前初步看來，此案確實有可能違反醫療法、醫師法，已交由衛生局介入調查、釐清，主要確認病人是否知情、醫院是否有教育或實習計畫等，才能確認權責及可能違反的法規。
媒體報導，成大醫院讓1名成功大學醫學系2年級男大生進開刀房，為1名胸腔科病患做縫合手術；此學生沒醫師執照，被爆料上手術台後，還開嗆「沒本事就閉嘴」。結果又被爆出涉及偷拍學姊上廁所，遭人要求申請退學，事後此學生發文道歉，承認曾在學校有過騷擾行為。
成大今天發布新聞稿指出，成大醫學系教學的學習過程，是透過「習醫之道」課程，由臨床老師安排觀摩及熟悉臨床醫療作業，學生是在此規範下學習。
新聞稿中，指導的主治醫師表示，這名學生已在課程安排下臨床觀摩學習1年，整個暑假也幾乎都在醫院外科見實習，並在主治醫師、手術室專責護理師及開刀房護理師的指導下，學習刷手，無菌概念及如何當稱職的助手。
這名學生在部分手術過程擔任第三助手，以就近觀摩學習，手術過程及行為都是主治醫師主導並執行，報載學生「代刀手術」不是事實，術後傷口縫合，也是在主治醫師現場指導下進行。
至於這名學生疑有違反規定的行為，校方在事件發生後當天就通報，且由權責單位介入處理，並無徇私、隱匿或延誤。
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