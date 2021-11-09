影／大二生進手術室縫合惹議 成大醫：依法在醫師監督下協助

針對網路上傳出成大醫學系二年級的學生就進入開刀房協助縫合傷口，引發討論，及合法性的爭議，成大醫院副院長林志勝表示，這名學生因為對外科非常有興趣，從大一起就進入開刀房實習，而且依法醫學生確實可以在醫師的監督下協助醫療行為，至於外傳這名學生有特殊背景，所以享受特權，林志勝表示，絕對沒有這種情況。

網路社群Dcard上月16日出現一篇名為「各位可以想像一下」的文章，指出成大醫學院一名大二的學生，還沒有取得醫師執照，就在手術室幫忙縫合，引發熱烈討論，事後還有一名疑似當事的學生出面回嗆，表示自己有實力才能夠如此，卻引發更大的爭議，網路上還有人爆料，指這名學生之前在學校的廁所偷拍女學生。

針對偷拍，成功大學副校長李俊璋表示，該案經過女學生檢舉，學校性平會調查，並調閱相關監視錄影，證明確有此事，應該會給予處分，並沒有網路上所傳的不了了之。

林志勝出面證實，確實有網路上所說的大二學生進入手術房縫合，他表示，這名學生因為對外科非常有興趣，立志要做外科醫師，從大一就積極進入手術房見習，據主治醫師説，因為覺得他的技術很純熟，才會讓他實際幫病人縫合，但是都是依照醫師法在合格醫師的監督之下進行，並沒有違反法令，而且那是一個內視鏡的手術，傷口不到三公分，縫合相對容易。

而針對外界質疑，大二的學生進入手術房實際操作，可能相關的知識都還不足，懷疑這名學生享有特權，林志勝表示，目前的醫學教育是讓學生越早接觸實務越好，從大一大二起，就會讓學生到各科去見習，有的學生會對某一科特別有興趣，會花很多的時間去學習，但是相對的會比較難應付其他科的要求，但這是學生個人的選擇，大二進手術房也並非過去沒有發生過，但是強調「學生只是協助縫合，絕對不是執行開刀」，而證明學生非常認真，連寒暑假都在開刀房裡，技術才會受到主治醫師的認可。

林志勝表示，這名學生的家長並非醫師，也沒有聽說過有什麼特殊背景，希望大家不要亂猜。