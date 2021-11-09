台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放全台訂購

訂作系服是許多大學生都有的回憶，全班全系穿上一樣的衣服出席活動，感覺更有向心力、感情好像也更好了。台大機械系學會臉書公布最新出爐的系服設計，超級「簡約風」又笑中帶淚的設計，意外在網路爆紅，不少網友敲碗「好想訂一件」。

台大機械系學會日前向系上同學徵稿「系服設計」，規定如下：1.主題不限，以能表達機械系為原則、2.圖案限定三色以下，正反面同色算兩色。3.圖案線條不宜太過複雜。最後結果出爐，這件作品以超過5成的得票率脫穎而出，白底加上簡單黑色線條，勾勒出一個笑中帶淚的人，下方還歪歪斜斜寫著「台大機械系」五個字，引起話題。

網友紛紛敲碗，「奉勸貴系所開放全台訂購，不然我跟你沒完」、「可惡，校友哪裡登記」、「可以開放給鄉民買嗎？拜託啦（鞠躬）」、「請問能出嬰兒90的尺寸的民間版嗎」、「理工人都該來一件」、「可以出周邊商品嗎」、「現在準備重考來得及嗎」。

網友大讚創意，「很想知道其他沒入選者的圖案及感受」、「近期最觸動人心的設計」、「系上沒有什麼妹子的眼淚」、「那滴眼淚根本是精髓所在了吧」、「太有才了，這麼高的意境，恐怕只有神鳥鳳凰圖(見電影唐伯虎點秋香)可堪比擬！」、「如此前衛簡明的手法，告訴我們人生並不完美，有時甚至有頭無尾，只能留下一滴淚明志」。