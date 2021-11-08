台灣國立大學系統共享資源 蔡英文：少子化須跨域合作

11所國立大學組成「台灣國立大學系統」（National University System of Taiwan，簡稱NUST）今舉辦啟動典禮，蔡英文總統到場祝賀。蔡總統致詞表示少子化導致招生有些困難，更需要整合能量，跨界跨域的合作，開啟新的可能性，共享共榮共好。

台灣國立大學系統成員包括中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學、高雄大學，校數最多，擁有高教、技職、教育及體育多元特色資源，是目前高教最大規模的聯盟。共10萬名學生、3000多名學生及1萬多門課程可共享。

「台灣國立大學系統」今年2月經教育部核定通過，是當前國立大學系統成員最多的聯盟，推舉興大校長薛富盛任總校長。

薛富盛表示系統有三大任務，配合2030雙語國家政策，NUST積極建立跨校級全英語授課（EMI）中心，更有效率提升教學力及學習力。另孔子學院漸退場，台灣站在前所未有的機會上，NUST不會缺席，將推動高教與國際合作。對聯合國永續發展的17項目標也將會是此系統的發展目標。

工作圈另籌劃各類合作項目，包含鼓勵系統內年輕學者跨校合作，爭取大型科研計畫。推動「通識課程共享」「特色課程共享」「遠距課程共享」「教學知能暨EMI研習課程共享」「跨校輔系及雙主修」及「名人講座」六大合作主題，讓學生能跨校擴大選課內容與範圍。扣展國際合作項目，以「國際迴圈計畫」為主軸，培育國際社會服務大使，開拓學生視野，善盡大學社會責任。