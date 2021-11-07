培養更多科技管理人才 清大校友捐千萬成立永續基金

為了培育未來更多的科技企業領袖與經濟管理菁英，清大校友總會長蔡進步，捐贈1000萬元給清華大學，成立清大經濟學系永續基金，創1984年創系以來經濟系收到最大的一筆捐贈，未來基金將用於提升研究量能，以及校務資料分析學生的實際需求，鼓勵學生出國交換學習，希望能為學校、國家培育更多科技管理人才。

蔡進步不僅是清大校友總會長，同時也是清大科技管理學院經濟學系榮譽教授、巨沛公司董事長，他感佩於清大師長給予他的啟發，秉持著企業取之於社會，用之於社會的理念，希望透過捐贈感謝清大科管院長期培育科技與管理人才，促進台灣經濟發展，更希望嘉惠更多青年學子，投入未來科技管理的領域，創造更卓越的貢獻。

校長賀陳弘指出，蔡進步會長一直以來對清大校務的支持不遺餘力，這次的捐款更是讓經濟系的永續基金從無到有跨出一大步；科管院院長林哲群則代表科管院頒發榮譽教授證書授與蔡進步，表示與其認識以來相談甚歡、理念相符，蔡也非常認同科管院的各項措施，對科管院的支持有目共睹。

經濟系主任林世昌表示，經濟系永續基金未來將每年領取孳息，讓校友的美意能夠生生不息、永續下去，對延攬優秀新進教師有更高的競爭優勢，更可運用資金來提升教師的研究能量，對於學生則以清大校務資料分析經濟系學生的實際需求，如補貼同學報考英文檢定、激勵修讀EMI課程、鼓勵國際交換。