清華大學新任校長出爐 高為元明年2月上任

國立清華大學新任校長遴選出爐，為香港大學講座教授高為元。校長遴選委員會指出，高為元具備多元文化經歷與全球視野，及創建與主持跨國界、跨領域整合計畫能力，能為清華帶入創造性新能量，且其人格特質謙沖內斂、積極樂觀，有助凝聚全校向心力，領導清華邁向新里程碑。

清大校長遴選候選人有清華大學電機系特聘講座教授吳誠文、香港大學醫學院及工學院合聘的轉化醫學工程講座教授高為元2人。清華大學校長同意權人投票事務委員會日前邀教授們舉行校長候選人同意權投票，高為元通過達投票數2分之1的同意門檻，將由校方報請教育部聘任高為元為清華大學下任校長，並於明年2月1日上任，任期4年。

遴委會指出，高為元出生台灣，是約翰·霍普金斯大學生物醫學工程學士，凱斯西儲大學生物醫學工程碩士和高分子科學博士，並曾在加州理工學院和瑞士聯邦理工學院從事博士後研究，1998年開始在美國威斯康辛大學麥迪遜分校任教長達18年。

高為元任教威斯康辛大學麥迪遜分校期間曾任生醫工程學系副系主任、國際研究院副院長，為該校藥劑學、醫學、外科、生醫工程、國際研究合聘講座教授及Vilas傑出成就講座教授，並擔任由美國國衛院出資成立的臨床及轉化科學研究所副執行所長。

高為元2015年應香港大學校長馬斐森Mathieson之邀，出任港大副校長，負責推動國際研究教育事務；2019年初請辭行政職後，現在專任港大轉化醫工講座教授，並兼任香港科技園轉化研發所所長迄今。

遴委會指出，高為元研究表現傑出，是美國醫學與生物工程學院會士、國際生物材料科學與工程學會聯合會會士及香港工程師學會會士，也是多個頂級期刊編輯委員。他重點研究為生物材料合成及分析，並發展模擬生物系統以探測在蛋白質、細胞、組織和生物體層面影響宿主生物相容性的特定生物反應，另學術行政與領導資歷有豐富。

遴委會指出，高為元擔任港大副校長期間，負責推動全球研究教育事務，推動每名港大學生都有一次海外學習的政策，也促成港大與倫敦大學學院、劍橋大學、哥倫比亞大學、北京大學建立雙聯學位課程；也與倫敦大學學院、多倫多、芝加哥和雪梨等精英大學建立多邊科研平台，提升港大學術與教育的國際影響力及其全球大學排名。

高為元在台灣出生，國小畢業前即隨父親工作到美歐等地生活，成長過程各種不同文化和價值觀，帶給他開闊的國際視野，敏銳的文化覺察與適應能力，遴委會透過訪談也發現，高為元雖然長期在海外生活，但對家鄉有著滿滿的關懷，經常返台探親，孩子小時幾乎年年送回台灣參加夏令營學中文，也很了解台灣的社會文化與高等教育。

高為元也曾在之前針對清華大學師生舉行的治校說明會中表示，他出生在台北，小學還沒讀完就隨擔任駐外人員的父親赴海外生活。當時正值中美斷交，駐外人員非常不易，甚至不能在戶外升國旗。「40年來身在海外，無論我在哪裡，一直都有一條生命線連著台灣和我。這次有這樣的機會，我非常珍惜，有一種快要回家了的感覺。」

高為元認為，清華大學正處在轉捩點上，包括與新竹教育大學合校，台北政經學院、半導體研究學院、桃園附屬醫院及最近教育部通過的學士後醫學系的加入，是清華的機會也是挑戰，他希望把高等教育塑造成品牌，利用機會把清華推到世界舞台上。

高為元表示，他的治校核心價值有三，包括「自治自理」、「學術自由」、「包容 、公平、多元」。他指出，大學的核心使命就是培育人才，鼓勵對於事物真義的探索。為確保知識的準確性和客觀性，知識的生產和傳授不應受到各種利益的影響和干擾。