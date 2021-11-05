瑞典學者研究滿文 獲中研院年輕學者研究成果獎
中研院今公布2021年「年輕學者研究成果獎」得主，共有9位學者獲獎，每人可獲獎牌及獎金、研究獎助費各30萬元。本屆最年輕的獲獎學者為中研院近代史研究所副研究員馬騰（Mårten Söderblom Saarela），出生於瑞典的他，曾就讀倫敦大學亞非學院、普林斯頓大學，2019年才來到台灣，他前後花了7年鑽研滿文，研究具原創性。
中研院指出，本屆「年輕學者研究成果獎」申請案共103件，包括數理組33件、生命組30件、人文組40件，競爭激烈，獲獎者均為一時之選，得獎學者年齡介於36歲至42歲之間。
中研院表示，中研院近代史研究所副研究員馬騰（Mårten Söderblom Saarela）是本屆最年輕的獲獎學者，其研究獨特之處，在於將滿州語言文字視為東西方知識傳播重要環節，藉此探討聯通中外的文化及思想史。
此外，馬騰更以滿州語為關鍵詞，綜觀超越大清帝國疆域，傳播到東亞和歐洲各地的傳播史，具備重要世界史意義。審查委員表示，馬騰的研究是極為罕見的原創性成果，相當值得閱讀，且深具潛在影響力及國際競爭力。
出生於瑞典的馬騰，2019年才來到台灣從事學術研究，他分享，雖然以台灣學術界「局外人」身分來到近史所，這裡卻讓他有家的感覺，感謝近史所提供世界級研究環境與友善氛圍，讓他得以專心推進研究。
專長領域在中國語言學及語言知識史、中國學術及教育史、清帝國與世界史，馬騰說，自己從小就對語言感興趣，直到大學學習中文，到中國後發現滿文研究不多，於是從博士班時期開始，花了七年鑽研滿文。他笑說，相對中文，他反而認為滿文比較簡單。
另一名得獎學者、中研院分子生物研究所副研究員林書葦，則利用果蠅模式，研究大腦迴路的發育與功能，成功找到整合飢餓和口渴感以驅動覓食找水的神經及分子機制，曾於2020年獲選為「EMBO全球研究學者」（EMBO Global Investigator），今年再度拿下年輕學者研究成果獎，林書葦除歸功研究團隊日以繼夜努力與相互砥勵，更特別感謝妻子，無論工作與家庭，都是最值得倚靠的好夥伴。
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