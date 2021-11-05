快訊

台積電運安超前部署、百家供應商貨車響應 政府修法該出魄力

東港安泰醫院錯打AZ！屏東衛生局指3點未落實 裁罰15萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞典學者研究滿文 獲中研院年輕學者研究成果獎

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中研院近代史研究所副研究員馬騰（Mårten Söderblom Saarela）是中研院2021年「年輕學者研究成果獎」最年輕得主。記者葉冠妤／攝影
中研院近代史研究所副研究員馬騰（Mårten Söderblom Saarela）是中研院2021年「年輕學者研究成果獎」最年輕得主。記者葉冠妤／攝影

中研院今公布2021年「年輕學者研究成果獎」得主，共有9位學者獲獎，每人可獲獎牌及獎金、研究獎助費各30萬元。本屆最年輕的獲獎學者為中研院近代史研究所副研究員馬騰（Mårten Söderblom Saarela），出生於瑞典的他，曾就讀倫敦大學亞非學院、普林斯頓大學，2019年才來到台灣，他前後花了7年鑽研滿文，研究具原創性。

中研院指出，本屆「年輕學者研究成果獎」申請案共103件，包括數理組33件、生命組30件、人文組40件，競爭激烈，獲獎者均為一時之選，得獎學者年齡介於36歲至42歲之間。

中研院表示，中研院近代史研究所副研究員馬騰（Mårten Söderblom Saarela）是本屆最年輕的獲獎學者，其研究獨特之處，在於將滿州語言文字視為東西方知識傳播重要環節，藉此探討聯通中外的文化及思想史。

此外，馬騰更以滿州語為關鍵詞，綜觀超越大清帝國疆域，傳播到東亞和歐洲各地的傳播史，具備重要世界史意義。審查委員表示，馬騰的研究是極為罕見的原創性成果，相當值得閱讀，且深具潛在影響力及國際競爭力。

出生於瑞典的馬騰，2019年才來到台灣從事學術研究，他分享，雖然以台灣學術界「局外人」身分來到近史所，這裡卻讓他有家的感覺，感謝近史所提供世界級研究環境與友善氛圍，讓他得以專心推進研究。

專長領域在中國語言學及語言知識史、中國學術及教育史、清帝國與世界史，馬騰說，自己從小就對語言感興趣，直到大學學習中文，到中國後發現滿文研究不多，於是從博士班時期開始，花了七年鑽研滿文。他笑說，相對中文，他反而認為滿文比較簡單。

另一名得獎學者、中研院分子生物研究所副研究員林書葦，則利用果蠅模式，研究大腦迴路的發育與功能，成功找到整合飢餓和口渴感以驅動覓食找水的神經及分子機制，曾於2020年獲選為「EMBO全球研究學者」（EMBO Global Investigator），今年再度拿下年輕學者研究成果獎，林書葦除歸功研究團隊日以繼夜努力與相互砥勵，更特別感謝妻子，無論工作與家庭，都是最值得倚靠的好夥伴。

中研院 語言 瑞典

延伸閱讀

瑞典財長安德森接任執政黨黨魁 有望成首位女總理

赴英採訪氣候峰會竟被當間諜 瑞典記者被打成腦震盪

「登峰計畫」轉型傳研究團隊斷炊 立委要中研院提報告

中研院長：2劑疫苗間隔長短 學理上影響不大

相關新聞

太強了！國中頭痛人物重考拚上台大 學渣8+9的逆襲之路曝光

台版東大特訓班！一位自稱國中8+9的男網友分享「實現台大夢」的逆襲之路，跳脫學校頭痛人物的形象，決心從私立學店休學、加入重考班，最終...

金門大學歡慶25週年校慶 無人機室內演出超吸睛

國立金門大學建校25週年，今天舉辦校慶典禮，今年因受新冠肺炎疫情之影響，校慶典禮簡單隆重，典禮中的亮點是儀式中安排無人機...

瑞典學者研究滿文 獲中研院年輕學者研究成果獎

中研院今公布2021年「年輕學者研究成果獎」得主，共有9位學者獲獎，每人可獲獎牌及獎金、研究獎助費各30萬元。本屆最年輕...

清大前校長劉炯朗逝世周年前夕 聯電捐蓋「劉炯朗館」

清華大學前校長劉炯朗去年11月7日辭世，聯華電子為緬懷紀念這位享譽國際的資訊科學界先驅及教育家，今天捐款整修清華資電館，...

老字號寢具業者面對衝擊 找上崑大合作助拓展網路市場

台南起家、許多縣市有門市的寢具43年老字號億進，面對新世代消費改變、行銷挑戰，找上崑山科大公關廣告系產學合作，用年輕人角...

中興大學獸醫團隊研發家禽霍亂疫苗 行銷國際

家禽霍亂為家禽頭號殺手之一，國立中興大學獸醫學院團隊研發疫苗，在2015年量產上市，去年銷售至東協各國、俄羅斯、韓國等地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。