老字號寢具業者面對衝擊 找上崑大合作助拓展網路市場

台南起家、許多縣市有門市的寢具43年老字號億進，面對新世代消費改變、行銷挑戰，找上崑山科大公關廣告系產學合作，用年輕人角度、最新的網路行銷，從年終周年慶促銷開始，協助老字號開拓新客層。

公廣系副教授蔡佩芳說，雙方前天正式簽約，業者希望校園團隊活力與創意，為老企業注入緊扣品牌形象的新活力元素，增加多元素材、提升網路社群視覺吸睛度與粉絲參與，呈現企業及產品亮點。參與的都是大四學生更做好就業準備，了解業界真正需求，產學合作能結合學生畢業專題，讓雙方的合作交流更密切。

蔡佩芳指出，老字號市場定位專業寢具、堅持在地職人手工製作，有固定老客戶；面臨市場劇烈變化投入開發新客層；學生團隊發想的行銷主題「億家人」，將以創意傳遞MIT在地品牌形象及推廣主打商品增加曝光，拓展新客群。活動將結合周年慶推出相關的圖文行銷活動，以時下網紅最夯的影音開箱和寢具懶人包圖文方式，讓消費者感受到該公司的年輕與活力，同時也傳遞「健康生活，舒適睡眠」的公司理念。