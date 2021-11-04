中興大學獸醫團隊研發家禽霍亂疫苗 行銷國際

家禽霍亂為家禽頭號殺手之一，國立中興大學獸醫學院團隊研發疫苗，在2015年量產上市，去年銷售至東協各國、俄羅斯、韓國等地，今年獲科技部傑出技術移轉貢獻獎。

中興大學今天發布新聞稿表示，家禽霍亂為家禽的頭號殺手之一，特點為高發病率與高死亡率。2005年中興大學獸醫學院教授謝快樂研究團隊投入疫苗的開發，利用遺傳工程、分子生物方法，找到關鍵成分PlpE，利用重組DNA方式製造次單位疫苗，再進行動物實驗。

2008年疫苗開發成功，同年技轉台灣生物製劑股份有限公司，陸續獲中華民國專利、美國專利、中華民國動物用藥品許可證，2015年量產上市，目前已廣泛應用於鴨、鵝及有色雞家禽霍亂疾病防治，2020年推展至國外市場。

謝快樂表示，家禽霍亂為具有高度傳染力的家禽與野生禽類疾病，可造成具高發病率與高死亡率之急性敗血性疾病，有時也會造成慢性感染；主要由家禽的眼、鼻入侵感染，接近可販售階段的成禽感染率跟死亡率越高，染病後多在1天內會死亡，對產業經濟影響甚鉅。

微生物暨公共衛生學研究所教授張伯俊指出，傳統疫苗是用整顆細菌所製成疫苗，內含有細菌的內毒素與其他有毒性物質，打進動物體後，會產生不好的副作用，同時會有血清型的限制。

他說，興大團隊研發的疫苗特色為次單位成分，用的是家禽霍亂菌中的有效成分PlpE，不同血清型都具有此種成分，可產生很好的交叉保護力，因不是用全菌，毒素量較少、安全性較高，加上以遺傳工程方式產製，可降低製造成本。

謝快樂表示，東南亞以水禽為主，一個水池中只有要一隻染病很容易全池感染，而歐美國家以飼養火雞為大宗，家禽霍亂疫苗的需求量高。

興大獸醫學院研發團隊開發動物用疫苗，除有效協助農民防疫外，對本土動物疫苗產業發展也有助益，藉由國際市場之開拓，預期未來每年銷售額將可再提升，有助本土生技產業的發展。