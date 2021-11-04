快訊

長庚混打第3劑計畫起跑 羅一鈞回應混打計畫

500元客庄券最後一抽！「唯一一組身分證尾數」出爐快來對

中興大學獸醫團隊研發家禽霍亂疫苗 行銷國際

中央社 / 台中4日電
家禽霍亂為家禽頭號殺手之一，特點為高發病率與高死亡率，興大獸醫學院教授謝快樂（前中）研究團隊2005年投入疫苗開發，經技轉後2015年量產上市並成功外銷，今年獲科技部傑出技術移轉貢獻獎肯定。圖／中央社（中興大學提供）
家禽霍亂為家禽頭號殺手之一，特點為高發病率與高死亡率，興大獸醫學院教授謝快樂（前中）研究團隊2005年投入疫苗開發，經技轉後2015年量產上市並成功外銷，今年獲科技部傑出技術移轉貢獻獎肯定。圖／中央社（中興大學提供）

家禽霍亂為家禽頭號殺手之一，國立中興大學獸醫學院團隊研發疫苗，在2015年量產上市，去年銷售至東協各國、俄羅斯、韓國等地，今年獲科技部傑出技術移轉貢獻獎。

中興大學今天發布新聞稿表示，家禽霍亂為家禽的頭號殺手之一，特點為高發病率與高死亡率。2005年中興大學獸醫學院教授謝快樂研究團隊投入疫苗的開發，利用遺傳工程、分子生物方法，找到關鍵成分PlpE，利用重組DNA方式製造次單位疫苗，再進行動物實驗。

2008年疫苗開發成功，同年技轉台灣生物製劑股份有限公司，陸續獲中華民國專利、美國專利、中華民國動物用藥品許可證，2015年量產上市，目前已廣泛應用於鴨、鵝及有色雞家禽霍亂疾病防治，2020年推展至國外市場。

謝快樂表示，家禽霍亂為具有高度傳染力的家禽與野生禽類疾病，可造成具高發病率與高死亡率之急性敗血性疾病，有時也會造成慢性感染；主要由家禽的眼、鼻入侵感染，接近可販售階段的成禽感染率跟死亡率越高，染病後多在1天內會死亡，對產業經濟影響甚鉅。

微生物暨公共衛生學研究所教授張伯俊指出，傳統疫苗是用整顆細菌所製成疫苗，內含有細菌的內毒素與其他有毒性物質，打進動物體後，會產生不好的副作用，同時會有血清型的限制。

他說，興大團隊研發的疫苗特色為次單位成分，用的是家禽霍亂菌中的有效成分PlpE，不同血清型都具有此種成分，可產生很好的交叉保護力，因不是用全菌，毒素量較少、安全性較高，加上以遺傳工程方式產製，可降低製造成本。

謝快樂表示，東南亞以水禽為主，一個水池中只有要一隻染病很容易全池感染，而歐美國家以飼養火雞為大宗，家禽霍亂疫苗的需求量高。

興大獸醫學院研發團隊開發動物用疫苗，除有效協助農民防疫外，對本土動物疫苗產業發展也有助益，藉由國際市場之開拓，預期未來每年銷售額將可再提升，有助本土生技產業的發展。

霍亂 疫苗 中興大學

延伸閱讀

11／8起入境美國需知！ 18歲以上外籍旅客需提交疫苗證明

竹縣4幼童打到過期流感疫苗 莊人祥：在釐清為何沒銷毀

新增10例疫苗接種後死亡 AZ有6例最多

印度Covaxin疫苗易於儲存 列世衛緊急使用清單

相關新聞

我11所大學入選QS亞洲百大 台大持平、這校進步最多名

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）公布最新2022年亞洲大學排名結果，台灣大學排名第1...

台灣各大學世界排名差 廖俊智：歐美並不重視大學排名

立法院教委會今天審中研院預算。立委林奕華詢問曾在美國名校執教多年的中研院院長廖俊智，為什麼台灣各大學在世界排名往往無法有...

中興大學獸醫團隊研發家禽霍亂疫苗 行銷國際

家禽霍亂為家禽頭號殺手之一，國立中興大學獸醫學院團隊研發疫苗，在2015年量產上市，去年銷售至東協各國、俄羅斯、韓國等地...

「聽，熊鷹在說話」 屏科大研究登國際期刊

屏東科技大學鳥類生態研究室最近發表一篇「聽，熊鷹在說話 熊鷹鳴叫行為研究」登上國際知名期刊Global Ecology ...

異國美食節解未能出國乾癮 探訪農場了解有機食農

好久沒出國，讓人想念異國美食，桃園元智大學今舉辦國際美食節，設有14個攤位，透過美食交流認識各國文化，並與真善美福利基金...

中央大學南北極科學家同台 分享研究歷程

曾在南極研究的女科學家林映岑，昨天和北極探索隊隊員郭陳澔在中央大學同台演講，分享疫情下的南北極生活多變、嚴苛，他們將第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。