我11所大學入選QS亞洲百大 台大持平、這校進步最多名

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）公布最新2022年亞洲大學排名結果，台灣大學排名第19與去年持平、居全國之冠，台北科技大學由上屆的第88名、全台第九名，提升為全亞洲第76名，全台第八名，校方表示這是創校以來最佳績，也是全台進步幅度最多的大學。

按QS公告的排名，台灣大學第19名、清華大學第34名、成功大學第41名；陽明交通大學合校後首度參與排名，排第47名；台灣科技大學第50名、台灣師範大學第61名、中山大學第68名、台北科技大學第76名、中央大學第87名、政治大學第90名、台北醫學大學第95名。

北科大表示，QS亞洲大學排名以「學術聲望」、「雇主聲望」、「師生比」、「國際研究合作」、「論文引用數」、「教師論文數」等11個項目綜合評比。校內能源系、光電系、電子系、分子系、化工系、資源所等多名老師的論文，今年榮登CiteScore指標排名前1％頂尖國際期刊，是排名進步的關鍵。

北科大校長王錫福指出，北科大已成立前瞻技術研究總部，聚焦「能源」、「人工智慧」、「半導體」三大優勢領域，對焦政府產學導向，培育未來所需人才，提供企業「一站式、一條龍、跨領域」的整合服務。