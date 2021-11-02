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影／網路小說女主角的發跡地 成大中文吸引才女就讀

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
蔣亞妮已出版三本散文集，目前在成大中文系唸博士，右為指導教授蘇偉貞。圖／成大提供
蔣亞妮已出版三本散文集，目前在成大中文系唸博士，右為指導教授蘇偉貞。圖／成大提供

創立超過一甲子的成大中文系，曾孕育出不少知名作家，近期有「散文才女」封號的作家蔣亞妮，也選擇到成大中文唸博士，雖然每次到學校都要從台中通車兩小時，但她認為相當值得。

外表清秀的蔣亞妮，帶有文科女特有氣質，從小就喜歡文學，大學雖然推甄上了多間中文系，卻選擇就讀新聞系，直到大三時「難忘中文」降轉到中文系就讀，「終於感覺到熱情，開始知道創作是什麼」，蔣亞妮一路取得中文學士、中文碩士學歷，並出版首本散文集，畢業後她曾到出版社編輯字典，兩年的歷練讓她更堅定走創作的路，決定攻讀成大中文博士。

蔣亞妮說，早期看網路小說，有名的作品《第一次親密接觸》，作者蔡智恆本身就是成大人，劇中男主角痞子蔡及女主角輕舞飛揚也都就讀成功大學，且很多知名的作家和詩人，例如廖人、舞鶴、楊隸亞等都來自成大，校內的成功湖、榕園、紅磚建築等也是偶像劇的取景地，不管內在精神、外在環境，成大中文都是心中首選，「想來看看培育創作者的環境是什麼樣子」。

蔣亞妮4年前到成大唸博士，也身兼作家，對成大中文的自在學風感到如魚得水，「創作者可以保持自己的樣子，這是很大的魅力！」，即便須自台中搭火車通勤2小時，未讓她退縮，「求學是件幸福的事，用來抵抗外面的現實，這裡有我的養分，繼續成長」。

蔣亞妮唸博士期間，2017年、2020年陸續出了兩本散文集，透過文字傳達人生經歷，「散文寫的是自己，不用很赤裸」，受到好評。現在她已是博士候選人，並擔任作家、書評、專欄寫作、演講人等，曾獲得南華文學獎、教育部文藝創作獎、台北文學獎、中興湖文學獎等獎項，在文壇上成功走出自己的創作路。

指導教授蘇偉貞表示，亞妮進入學校前就是作家，讀博變成順勢而為的優勢，這條學術與創作同行路上，走著如林文月、張大春、駱以軍中文系出身的前行者，是很重要的傳承。提到對蔣亞妮作品，印象很深的是《我跟你說你不要跟別人說》裡寫被室友同儕排擠，是「沒有位置」的人，她從那學校退學，「用最後的骨氣把整個房間擦了一遍」，以示告別不值得的人生，蘇偉貞說，「我們期待在這裡的學生，最起碼是個『有位置』的人」。

成大 教育部 室友

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