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清大新校長同意權投票 吳誠文、高為元都獲過半數以上

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大新任校長遴選，進行兩週的正副教授投票，結果吳誠文（右）和高為元（左）都獲同意票總投票數半數以上。圖／清大提供
清大新任校長遴選，進行兩週的正副教授投票，結果吳誠文（右）和高為元（左）都獲同意票總投票數半數以上。圖／清大提供

國立清華大學下任校長遴選同意投開票作業，經兩周正副教授投票，於1日完成，可投票教授及副教授人數為700人、投票數為582票、有效票為580票，包括清大前副校長吳誠文和香港大學前副校長高為元都通過同意票的總投票數2分之1以上，已將投票結果送校長遴選委員會進行後續作業，預計12月產生新校長並送教育部核定公布，明年2月1日就任。

清大於10月20日舉行下任校長候選人治校說明會，由吳誠文、高為元說明治校理念，吳誠文主張跨領域整合理工、科技、人文、生醫等全方位人才培育機制，建構低碳化與智慧化校園。高為元則強調要善用他的國際經驗，把清大推到世界舞台上，之後進行兩周校內正、副教授的同意票投票。

清大指出，吳誠文為清大電機系特聘講座教授、美國加州大學聖塔芭芭拉分校電機與電腦工程博士，返國後任教清大，曾任電機系主任、電資學院院長、學術副校長等職。高為元是香港大學醫學院及工學院合聘的轉化醫學工程講座教授，是美國約翰霍普金斯大學生物醫學工程學士、凱斯西儲大學(CWRU)生物醫學工程碩士和高分子科學博士。

清大指出，兩人都已向校內師生說明治校理念，正副教授同意票投票結果出爐後，會由校長遴選委員會召開會議審酌遴選出新任校長，並由教育部公佈，明年2月1日就任。

清大 投票 校長遴選

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