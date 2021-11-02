《薩勒姆風暴》清華歌劇音樂會 AI催動魔幻特效
國立清華大學強調跨領域學習，舉辦音樂會也要跨領域結合電玩風格與互動科技。清大指出，本周五晚上將在新竹市文化局演藝廳公演的歌劇音樂會《薩勒姆風暴》，其中三分之二的演員及幕後工作人員來自音樂系以外的跨域生，連舞台設計也是資工系教授跨刀，以新型態互動科技呈現劇中如夢似幻的魔法場景。
清大音樂系主任張芳宇說，《薩勒姆風暴》改編自知名劇作家亞瑟·米勒作品《熔爐》，講述一場發生在與世隔絕小鎮--薩勒姆鎮的獵巫事件，鎮上幾位女孩捲入了降靈會的疑雲，或瘋或暈，令人懷疑黑魔法是否真的存在？其實魔鬼藏在人心？
為呈現劇中的魔幻場景，大華資工系副教授胡敏君應邀加入團隊，帶領兩名橫跨藝術與資工領域專長的學生，應用AI人工智慧為此劇設計一套電腦視覺即時骨架與動作捕捉系統，與負責舞台整合設計的老師黃申全合作，台上的攝影機只要捕捉到演員的特定動作、手勢，如施咒時即會出現魔法特效。
胡敏君團隊還為音樂會開場特別計了如同電玩遊戲的人物介紹，如介紹驅魔師黑爾的時候，就會顯示他的勇氣值、魅力值、支配權、洞察力等數值，方便觀眾了解角色，也增添看劇的趣味。
不僅舞台設計與AI科技跨域互動，這次參與音樂會的40名演員及幕後工作人員當中，也有三分之二透過公開甄選而來，包括清大電機系、運動科學系、心諮系、計財系、教育學院學士班、人社院學士班等多元科系的學生。
主修聲樂、在劇中飾演驅魔師的音樂系大四生陳亭屹說，音樂專業的學生在演出時更重視音色、音高、發音位置等音樂技巧，但其他系所的同學則把情感、劇劇張力等不同角度帶進來，彼此學習互動，讓演出的層次更豐富。
這次還有一名嘉賓特別出演，就是東和鋼鐵關係企業嘉德技術開發公司董事長何長慶。他因已故的東和鋼鐵執行長侯王淑昭女士支持贊助清大藝術教育而與學校結緣，之後就經常參與清大的藝術活動。5年前何長慶在三毛故居清唱一首「橄欖樹」，令在座者驚艷，都說他是被企業耽誤的演唱家。之後他曾數次公開演唱，但粉墨登場演出歌劇音樂會是頭一遭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言