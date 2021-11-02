《薩勒姆風暴》清華歌劇音樂會 AI催動魔幻特效

國立清華大學強調跨領域學習，舉辦音樂會也要跨領域結合電玩風格與互動科技。清大指出，本周五晚上將在新竹市文化局演藝廳公演的歌劇音樂會《薩勒姆風暴》，其中三分之二的演員及幕後工作人員來自音樂系以外的跨域生，連舞台設計也是資工系教授跨刀，以新型態互動科技呈現劇中如夢似幻的魔法場景。

清大音樂系主任張芳宇說，《薩勒姆風暴》改編自知名劇作家亞瑟·米勒作品《熔爐》，講述一場發生在與世隔絕小鎮--薩勒姆鎮的獵巫事件，鎮上幾位女孩捲入了降靈會的疑雲，或瘋或暈，令人懷疑黑魔法是否真的存在？其實魔鬼藏在人心？

為呈現劇中的魔幻場景，大華資工系副教授胡敏君應邀加入團隊，帶領兩名橫跨藝術與資工領域專長的學生，應用AI人工智慧為此劇設計一套電腦視覺即時骨架與動作捕捉系統，與負責舞台整合設計的老師黃申全合作，台上的攝影機只要捕捉到演員的特定動作、手勢，如施咒時即會出現魔法特效。

胡敏君團隊還為音樂會開場特別計了如同電玩遊戲的人物介紹，如介紹驅魔師黑爾的時候，就會顯示他的勇氣值、魅力值、支配權、洞察力等數值，方便觀眾了解角色，也增添看劇的趣味。

不僅舞台設計與AI科技跨域互動，這次參與音樂會的40名演員及幕後工作人員當中，也有三分之二透過公開甄選而來，包括清大電機系、運動科學系、心諮系、計財系、教育學院學士班、人社院學士班等多元科系的學生。

主修聲樂、在劇中飾演驅魔師的音樂系大四生陳亭屹說，音樂專業的學生在演出時更重視音色、音高、發音位置等音樂技巧，但其他系所的同學則把情感、劇劇張力等不同角度帶進來，彼此學習互動，讓演出的層次更豐富。