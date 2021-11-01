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中興大學攜手農改場 打樣中心聯盟升值農產加工

中央社 / 台中1日電

國立中興大學與農試所、農改場、茶改場等單位結盟，今天簽約成立「農產加值打樣中心中區聯盟」，未來在設備、技術、人才培訓上共享，提升農民在農產加工的升級服務。

中興大學去年建置農產加值打樣中心，藉由產學經驗，使農產加工整合服務體系注入更多輔導量能。為配合農委會初級加工場的政策，中興大學與農業試驗所、苗栗區農業改良場、台中區農業改良場、茶業改良場等中投苗單位結盟，成立「農產加值打樣中心中區聯盟」，今天在校內舉辦簽約儀式。

農委會副主委黃金城表示，過去台灣法令規範初級加工必須設置工廠，農民想要自行製作加工品有困難，且許多農產品當天無法銷售就會出現浪費。

他說，農委會去年開始推動，除與興大合作建置農產加值打樣中心，也頒布「農產初級加工場管理辦法」，注入更多量能，輔導農民自行開發加工農產品，頗有成效。

栽種桑椹的農民許宏賓，之前嘗試製作桑椹茶，因缺乏完整的相關知識，只能上網搜尋資料，花費了大半年時間仍未成功，還增添成本，他說，後來尋求中興大學農產加值中心協助，耗時不到2周就成功製作出桑椹茶樣品，效率高且節省許多成本支出。

農民 中興大學 農委會

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